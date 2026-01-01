Юні актори Волинського драмтеатру здобули три перші місця на фестивалі «Луцьк — територія талантів». ВІДЕО

Юні актори Волинського драмтеатру здобули три перші місця на фестивалі «Луцьк — територія талантів». ВІДЕО
Вихованці Дитячої театральної студії Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка успішно виступили на І турі ІІІ багатожанрового фестивалю-конкурсу дитячої творчості «Луцьк — територія талантів».

Про це повідомили на сторінці театру у Facebook.

За підсумками конкурсу юні артисти отримали дипломи та вибороли призові місця у кількох номінаціях. Зокрема, у номінації «Сценічне мистецтво. Театральна постановка» (ІІІ вікова група) студійці здобули два перші місця, а в номінації «Сценічне мистецтво. Художнє читання» (ІІІ вікова група) — ще одне перше місце.

Окремо у театрі привітали вихованця студії Дениса Кусевича, який став переможцем у номінації «Художнє читання».

Колектив театру також висловив вітання вихованцям студії та її керівниці, заслуженій артистці України Світлані Органісті, побажавши натхнення, яскравих виступів і нових творчих перемог.



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