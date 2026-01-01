Рекордні 2000 кілометрів: українські дрони атакували НПЗ у Тюмені





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Що відомо про вибухи у Тюмені 20 червня?

Про вибухи у Тюмені повідомили після 13:40 за київським часом. У мережі викладали відео, де видно дим в районі нафтопереробного заводу.



До цього, як повідомлялося, підприємство нібито скидало тиск.



Про нібито відбиття атаки БпЛА на Тюменський НПЗ повідомив губернатор області Олександр Моор. За словами російського посадовця, на місці "падіння уламків" працюють фахівці екстрених служб.



За попередньою інформацією, завод не постраждав, співробітники евакуйовані. Я тримаю ситуацію під особистим контролем,

– заявив росіянин.



Місцеві жителі повідомляли щонайменше про 2 вибухи, а також про не менше 10 пожежних машин, що прямували в бік НПЗ. У регіоні оголосили безполітну небезпеку, аеропорт Тюмені припинив виліт і приймання літаків. Кілька рейсів затримано.



OSINT-аналітики російського опозиційного медіа ASTRA встановили, що дим бачили саме над Тюменським нафтопереробним заводом. Це вдалося зробити з відео очевидця, знятого в районі зупинки громадського транспорту "Мікрорайон Антипіно". У мережі росіяни також підтверджують удар.



Довідка:

Тюменський НПЗ (до 2021 року – Антипінський НПЗ) – один із найбільших незалежних нафтопереробних заводів Росії, розташований у промисловій зоні міста Тюмені – поблизу мікрорайону Антипіно. Сам населений пункт розташований за близько 2 тисячі кілометрів від українського кордону у Луганській області.



Потужність підприємства становить близько 8 мільйонів тонн нафти на рік, а глибина перероблювання досягає 98%. Основна продукція підприємства: дизельне пальне стандарту Євро-5, стабільний газовий бензин, нафтовий кокс, бітум і мазут.



Нагадаємо, 19 червня тривожно було у Москві та області. Росіяни повідомляли, що регіон перебуває під комбінованою атакою, також там були вибухи та працювала ППО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Тюмені, що в Росії, 20 червня було неспокійно. Туди долетіли невідомі добрі дрони, під атакою міг опинитися місцевий нафтопереробний завод.Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на паблік Supernova+ російські телеграм-канали.Про вибухи у Тюмені повідомили після 13:40 за київським часом. У мережі викладали відео, де видно дим в районі нафтопереробного заводу.До цього, як повідомлялося, підприємство нібито скидало тиск.Про нібито відбиття атаки БпЛА на Тюменський НПЗ повідомив губернатор області Олександр Моор. За словами російського посадовця, на місці "падіння уламків" працюють фахівці екстрених служб.За попередньою інформацією, завод не постраждав, співробітники евакуйовані. Я тримаю ситуацію під особистим контролем,– заявив росіянин.Місцеві жителі повідомляли щонайменше про 2 вибухи, а також про не менше 10 пожежних машин, що прямували в бік НПЗ. У регіоні оголосили безполітну небезпеку, аеропорт Тюмені припинив виліт і приймання літаків. Кілька рейсів затримано.OSINT-аналітики російського опозиційного медіа ASTRA встановили, що дим бачили саме над Тюменським нафтопереробним заводом. Це вдалося зробити з відео очевидця, знятого в районі зупинки громадського транспорту "Мікрорайон Антипіно". У мережі росіяни також підтверджують удар.Тюменський НПЗ (до 2021 року – Антипінський НПЗ) – один із найбільших незалежних нафтопереробних заводів Росії, розташований у промисловій зоні міста Тюмені – поблизу мікрорайону Антипіно. Сам населений пункт розташований за близько 2 тисячі кілометрів від українського кордону у Луганській області.Потужність підприємства становить близько 8 мільйонів тонн нафти на рік, а глибина перероблювання досягає 98%. Основна продукція підприємства: дизельне пальне стандарту Євро-5, стабільний газовий бензин, нафтовий кокс, бітум і мазут.Нагадаємо, 19 червня тривожно було у Москві та області. Росіяни повідомляли, що регіон перебуває під комбінованою атакою, також там були вибухи та працювала ППО.

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