28 червня на Волині: гортаючи календар

28 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження у заслуженого працівника освіти Валентина Вірковського.

Вітаємо його, а також сьогоднішніх іменинників. 28 червня іменини відзначають власників таких імен: Григорій, Єфрем, Кіра, Михайло, Семен, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

28 червня 1996 року Верховна Рада України прийняла нову Конституцію України - першу Конституцію незалежної української держави.

Депутати працюють над проектом, залишаючись у сесійній залі всю ніч з 27 на 28 червня. Парламентарії врахували зауваження Президента України, а також підтримали всі спільні статті проекту - про державні символи в Україні, про державну українську мову, про право приватної власності в Україні.

Прийняття конституції закріпило правові основи незалежності України, її суверенітет і територіальну цільність.

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Теги: день народження, свята, іменини
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