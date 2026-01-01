28 червня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження у заслуженого працівника освітиВітаємо його, а також сьогоднішніх іменинників. 28 червня іменини відзначають власників таких імен: Григорій, Єфрем, Кіра, Михайло, Семен, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!28 червня 1996 року Верховна Рада України прийняла нову Конституцію України - першу Конституцію незалежної української держави.Депутати працюють над проектом, залишаючись у сесійній залі всю ніч з 27 на 28 червня. Парламентарії врахували зауваження Президента України, а також підтримали всі спільні статті проекту - про державні символи в Україні, про державну українську мову, про право приватної власності в Україні.Прийняття конституції закріпило правові основи незалежності України, її суверенітет і територіальну цільність.