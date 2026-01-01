Курс валют на 28 червня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий

Курс валют на 28 червня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Національний банк України оприлюднив курс валют на неділю, 28 червня.

Так вартість долара США зросла на 6 копійок і становить 44,92 грн. Змінилися й показники євро та злотого: підвищилися на 4 та 1 копійку відповідно.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 44,92 (+6 коп.)

Курс євро
1 євро — 50,92 (+4 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,87 (+1 коп.).

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Теги: курс валют, прогноз, Луцьк
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