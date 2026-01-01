Магнітні бурі: прогноз на 28 червня

Магнітні бурі: прогноз на 28 червня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 28 червня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.

У неділю, 28 червня, сонячна активність буде знижуватися. К-індекс опуститься до значення 2, що відповідає зеленому рівню та свідчить про практично повну відсутність геомагнітних збурень. Магнітних бур цього дня не прогнозується.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, а інші — лише орієнтовні.

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Теги: магнітні бурі, прогноз сонячної активності, Україна
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