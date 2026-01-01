На Волині п'яна жінка вбила чоловіка: як її покарав суд
Сьогодні, 13:43
За смерть чоловіка волинянка 8 років відбуватиме покарання за ґратами.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Володимирської окружної прокуратури суд визнав 52-річну жительку селища Благодатне винуватою у заподіянні чоловікові тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило його смерть (ч. 2 ст. 121 КК України).
Доведено, що 13 січня 2026 року нетвереза жінка в ході конфлікту завдала чоловікові удар ножем у живіт.
Потерпілий помер у лікарні від крововтрати.
Вироком Нововолинського міського суду жінці призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі.
Обвинувачена перебуває під вартою.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Володимирської окружної прокуратури суд визнав 52-річну жительку селища Благодатне винуватою у заподіянні чоловікові тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило його смерть (ч. 2 ст. 121 КК України).
Доведено, що 13 січня 2026 року нетвереза жінка в ході конфлікту завдала чоловікові удар ножем у живіт.
Потерпілий помер у лікарні від крововтрати.
Вироком Нововолинського міського суду жінці призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі.
Обвинувачена перебуває під вартою.
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