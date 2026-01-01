Вже за 2-3 місяці: Україна готує лазерну зброю для боротьби з «Шахедами», — Генштаб
Сьогодні, 07:37
В Україні активно розвиваються та вже застосовуються проєкти створення вітчизняної лазерної зброї. Розробки державних і приватних компаній нині ефективно знищують ворожі FPV-дрони та випробовуються проти ударних БпЛА типу "Шахед".
Про це заступник головнокомандувача Збройних сил України бригадний генерал Андрій Лебеденко заявив на брифінгу.
Лебеденко наголосив, що розробка зброї нового покоління триває у щільній кооперації між військовими підрозділами та приватними підприємствами.
"Рухаються проєкти, які пов'язані зі зброєю майбутнього. Вона вже сьогодні є. Є виробники й команди, всередині ЗСУ, і ззовні – приватні підприємства, які виготовляють лазерну зброю. Вона вже сьогодні вміє збивати FPV, вже працює сьогодні над "шахедами". І це історія найближчих 2-3 місяців – в нас будуть такі самі засоби, які дозволять ще краще, ніж кулемети вражати засоби повітряного нападу. Це така перспектива. Сьогодні це все вдається", — заявив він.
Генерал пояснив, що у Збройних Силах побудовано динамічну систему онлайн-формування пріоритетних технічних вимог до зброї. Це дозволяє у найкоротші терміни замовляти та випробовувати безпілотники, наземні роботизовані комплекси (НРК), інформаційні системи управління та новітню зброю.
У Генштабі додали, що лише за перше півріччя 2026 року в рамках інноваційної діяльності ЗСУ оцінили майже 600 проєктів високотехнологічного озброєння та військової техніки:
Понад 40 проєктів отримали фінансові гранти від Фонду розвитку інновацій Мінцифри;
160 проєктів подано за напрямом "Безпілотні літальні апарати";
107 проєктів — за напрямом "Зразки й системи (комплекси) озброєння";
56 проєктів — "Роботизовані й дистанційно керовані комплекси".
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Про це заступник головнокомандувача Збройних сил України бригадний генерал Андрій Лебеденко заявив на брифінгу.
Лазерна зброя
Лебеденко наголосив, що розробка зброї нового покоління триває у щільній кооперації між військовими підрозділами та приватними підприємствами.
"Рухаються проєкти, які пов'язані зі зброєю майбутнього. Вона вже сьогодні є. Є виробники й команди, всередині ЗСУ, і ззовні – приватні підприємства, які виготовляють лазерну зброю. Вона вже сьогодні вміє збивати FPV, вже працює сьогодні над "шахедами". І це історія найближчих 2-3 місяців – в нас будуть такі самі засоби, які дозволять ще краще, ніж кулемети вражати засоби повітряного нападу. Це така перспектива. Сьогодні це все вдається", — заявив він.
Безперервний конвеєр інновацій
Генерал пояснив, що у Збройних Силах побудовано динамічну систему онлайн-формування пріоритетних технічних вимог до зброї. Це дозволяє у найкоротші терміни замовляти та випробовувати безпілотники, наземні роботизовані комплекси (НРК), інформаційні системи управління та новітню зброю.
У Генштабі додали, що лише за перше півріччя 2026 року в рамках інноваційної діяльності ЗСУ оцінили майже 600 проєктів високотехнологічного озброєння та військової техніки:
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