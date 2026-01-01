Вже за 2-3 місяці: Україна готує лазерну зброю для боротьби з «Шахедами», — Генштаб

Вже за 2-3 місяці: Україна готує лазерну зброю для боротьби з «Шахедами», — Генштаб
В Україні активно розвиваються та вже застосовуються проєкти створення вітчизняної лазерної зброї. Розробки державних і приватних компаній нині ефективно знищують ворожі FPV-дрони та випробовуються проти ударних БпЛА типу "Шахед".

Про це заступник головнокомандувача Збройних сил України бригадний генерал Андрій Лебеденко заявив на брифінгу.

Лазерна зброя


Лебеденко наголосив, що розробка зброї нового покоління триває у щільній кооперації між військовими підрозділами та приватними підприємствами.

"Рухаються проєкти, які пов'язані зі зброєю майбутнього. Вона вже сьогодні є. Є виробники й команди, всередині ЗСУ, і ззовні – приватні підприємства, які виготовляють лазерну зброю. Вона вже сьогодні вміє збивати FPV, вже працює сьогодні над "шахедами". І це історія найближчих 2-3 місяців – в нас будуть такі самі засоби, які дозволять ще краще, ніж кулемети вражати засоби повітряного нападу. Це така перспектива. Сьогодні це все вдається", — заявив він.

Безперервний конвеєр інновацій


Генерал пояснив, що у Збройних Силах побудовано динамічну систему онлайн-формування пріоритетних технічних вимог до зброї. Це дозволяє у найкоротші терміни замовляти та випробовувати безпілотники, наземні роботизовані комплекси (НРК), інформаційні системи управління та новітню зброю.

У Генштабі додали, що лише за перше півріччя 2026 року в рамках інноваційної діяльності ЗСУ оцінили майже 600 проєктів високотехнологічного озброєння та військової техніки:

  • Понад 40 проєктів отримали фінансові гранти від Фонду розвитку інновацій Мінцифри;

  • 160 проєктів подано за напрямом "Безпілотні літальні апарати";

  • 107 проєктів — за напрямом "Зразки й системи (комплекси) озброєння";

  • 56 проєктів — "Роботизовані й дистанційно керовані комплекси".

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