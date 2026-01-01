Залужний і Федоров випередили Зеленського: кого українці найбільше підтримують за рівнем довіри

Методологія

Українці відповіли, кому найбільше довіряють серед посадовців.Про це свідчать результати опитування "Рейтинг".Так, респондентів попрпосили оцінити, чи довіряють вони певним посадовцям, політичним і громадським діячам."Найбільше довіряють(70%),(65%),(62%) і(59%).висловили довіру 54% українців, тоді як- 23%,– 21%", - йдеться в дослідженні.Соціологи зазначили, що за останній тиждень рівень довіри до Михайла Федорова зріс з 35% до 65%, а довіра до Олександра Сирського знизилася з 39% до 23%.Опитування проводилося 20-21 липня. Всього опитано 1000 респондентів.Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.