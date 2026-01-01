Залужний і Федоров випередили Зеленського: кого українці найбільше підтримують за рівнем довіри
Сьогодні, 08:20
Українці відповіли, кому найбільше довіряють серед посадовців.
Про це свідчать результати опитування "Рейтинг".
Так, респондентів попрпосили оцінити, чи довіряють вони певним посадовцям, політичним і громадським діячам.
"Найбільше довіряють Валерію Залужному (70%), Михайлу Федорову (65%), Кирилу Буданову (62%) і Володимиру Зеленському (59%).
Олександру Усику висловили довіру 54% українців, тоді як Олександру Сирському - 23%, Петру Порошенку – 21%", - йдеться в дослідженні.
Соціологи зазначили, що за останній тиждень рівень довіри до Михайла Федорова зріс з 35% до 65%, а довіра до Олександра Сирського знизилася з 39% до 23%.
Опитування проводилося 20-21 липня. Всього опитано 1000 респондентів.
Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.
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Про це свідчать результати опитування "Рейтинг".
Так, респондентів попрпосили оцінити, чи довіряють вони певним посадовцям, політичним і громадським діячам.
"Найбільше довіряють Валерію Залужному (70%), Михайлу Федорову (65%), Кирилу Буданову (62%) і Володимиру Зеленському (59%).
Олександру Усику висловили довіру 54% українців, тоді як Олександру Сирському - 23%, Петру Порошенку – 21%", - йдеться в дослідженні.
Соціологи зазначили, що за останній тиждень рівень довіри до Михайла Федорова зріс з 35% до 65%, а довіра до Олександра Сирського знизилася з 39% до 23%.
Методологія
Опитування проводилося 20-21 липня. Всього опитано 1000 респондентів.
Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.
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