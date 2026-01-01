«Путін атакував Ісуса Христа дроном»: блогерка Лора Лумер відвідала Києво-Печерську лавру

Дональда Трампа Лора Лумер, яка нещодавно приїхала в Україну, відвідала пошкоджену російським ударом Києво-Печерську лавру.



Про це вона написала на платформі X, повідомляє



У своєму відео Лумер розповіла про атаку росії на Києво-Печерську лавру 15 червня та її наслідки. Вона підмітила, що лідер рф володимир путін вважає себе «захисником християнства», але в той же час атакує найстаріший храм в Україні.



Лумер звернула увагу на розбите внаслідок удару вікно, а саме на його розташування — прямо перед ним була статуя Діви Марії, а поруч — Ісуса Христа.



«Можна сказати, що російські військові й володимир путін хотіли атакувати дроном Ісуса Христа. Я не думаю, що це збіг, що розбите вікно, уламки якого були по всій Лаврі, було точно позаду Діви Марії та поруч з Ісусом. Хто називає себе “захисником християнства” і намагається атакувати дроном Ісуса?», — каже Лумер.



Про візит блогерки написав і заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця. Він подякував їй за те, що вона вирішила приїхати до України саме зараз. Разом з Лумер на території Лаври також була міністерка культури Тетяна Бережна та генеральний директор Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Максим Остапенко.



Приїзд Лори Лумер в Україну



Увечері 20 липня Лумер приїхала в Україну й опублікувала відео з підписом «Я не в росії, тому що я не пропагандистка». Зокрема, після приїзду її привітав перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця.



Після цього російський пропагандистський канал russia Today нагадав блогерці, що раніше вона звинувачувала Україну у «виправдовуванні нацизму», а президента Зеленського — у «виправдовуванні джихаду».



На це Лумер відповіла, що не видалятиме ці дописи, адже «зрозуміла, що не мала рації» й «була під впливом російської пропаганди, яка змусила її повірити в ці речі».



Вона зазначила, що в перший день свого приїзду бачила фотографії вбитих росіянами священників у Бучі та братську могилу, куди складали людські тіла після того, як росія відправила сили з Чечні для масового вбивства мирних жителів.



«росія не є нашим другом. <…> Ми не можемо мати співчуття до будь-якої країни, яка допомагає Ірану у вбивстві американських солдатів і знищенні американських баз на Близькому Сході. Я прошу всіх у MAGA змінити свої попередні погляди на росію», — написала вона.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Американська ультраправа блогерка і близька прихильниця президента США, яка нещодавно приїхала в Україну, відвідала пошкоджену російським ударом Києво-Печерську лавру.Про це вона написала на платформі X, повідомляє Громадське У своєму відео Лумер розповіла про атаку росії на Києво-Печерську лавру 15 червня та її наслідки. Вона підмітила, що лідер рфвважає себе «захисником християнства», але в той же час атакує найстаріший храм в Україні.Лумер звернула увагу на розбите внаслідок удару вікно, а саме на його розташування — прямо перед ним була статуя Діви Марії, а поруч — Ісуса Христа.«Можна сказати, що російські військові й володимир путін хотіли атакувати дроном Ісуса Христа. Я не думаю, що це збіг, що розбите вікно, уламки якого були по всій Лаврі, було точно позаду Діви Марії та поруч з Ісусом. Хто називає себе “захисником християнства” і намагається атакувати дроном Ісуса?», — каже Лумер.Про візит блогерки написав і заступник керівника Офісу президента. Він подякував їй за те, що вона вирішила приїхати до України саме зараз. Разом з Лумер на території Лаври також була міністерка культури Тетяна Бережна та генеральний директор Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Максим Остапенко.Увечері 20 липня Лумер приїхала в Україну й опублікувала відео з підписом «Я не в росії, тому що я не пропагандистка». Зокрема, після приїзду її привітав перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця.Після цього російський пропагандистський канал russia Today нагадав блогерці, що раніше вона звинувачувала Україну у «виправдовуванні нацизму», а президента Зеленського — у «виправдовуванні джихаду».На це Лумер відповіла, що не видалятиме ці дописи, адже «зрозуміла, що не мала рації» й «була під впливом російської пропаганди, яка змусила її повірити в ці речі».Вона зазначила, що в перший день свого приїзду бачила фотографії вбитих росіянами священників у Бучі та братську могилу, куди складали людські тіла після того, як росія відправила сили з Чечні для масового вбивства мирних жителів.«росія не є нашим другом. <…> Ми не можемо мати співчуття до будь-якої країни, яка допомагає Ірану у вбивстві американських солдатів і знищенні американських баз на Близькому Сході. Я прошу всіх у MAGA змінити свої попередні погляди на росію», — написала вона.

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