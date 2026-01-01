Вперше за 30 років: на Волині майже зникли колорадські жуки. ВІДЕО

Вперше за 30 років: на Волині майже зникли колорадські жуки. ВІДЕО
Цього літа вперше за 30 років у Волинській державній сільськогосподарській дослідній станції картоплю не обробляють від колорадського жука.

Про це у коментарі Суспільному розповіла завідувачка відділу рослинництва Людмила Сичук.

Без колорадського жука

На полях Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції картоплею засаджено 3,5 гектари. Тут вирощують 27 сортів української та зарубіжної селекції. Із різними сортами картоплі науковиця працює понад 30 років.

"Для мене цей рік вперше такий, що ми зовсім не оприскуємо колорадського жука. Тому що завжди оприскуємо раз, а то і два, — каже Людмила Сичук. — Холодні погодні умови спричинили негативний вплив на жука, а потім й сильна спека. Дай Боже, щоб його ніколи не було".

Науковиця розповідає: зв'язувалася з Інститутом картоплярства із Немішаєво на Київщині. З її слів, у багатьох регіонах України колорадський жук теж відсутній.
Вперше за 30 років: на Волині майже зникли колорадські жуки. ВІДЕО

Чи спостерігають шкідників селяни

55-річна Наталія Кулініч із села Жидичин оглядає свою та сусідську городину. Жінка має 10 соток картоплі.

"Перший рік такий, щоб жука не було, і картопля не цвіте. Це просто для людей шок,— каже волинянка. — Я живу вже 25 років на цьому участку. Ми постоянно кропимо ту картоплю по 2-3 рази. А в цьому році ще ні разу не кропили. Ні сусіди, ніхто не кропив".

Роман Куць на присадибній ділянці села Рокині щороку садить 20 соток картоплі. Тут чоловік господарює з усією сім’єю. Цього року від колорадських жуків родина картоплю теж не обробляла.

"Минулі роки жука достатньо було. Часом не встигаєш, приходиш – одні бадилячки стоять, — говорить чоловік. — Високі морозі і тривалі і він, я думаю, вимерз. Менше пестицидне навантаження. Це радує, що ми будем натурпродукт їсти".

Який буде урожай картоплі

Цього року на Волині нетипові погодні умови вплинули і на комах, і на городину, наголошує агрометеорологиня Ірина Ярмолюк.

"В цьому році картопля так не потерпає від шкідників, як від погодних умов, — розповідає Ірина Ярмолюк. — Картопля потребує низьких температур: 16-20 градусів. В цьому році побиті всі історичні максимуми, які коли-небудь були зафіксовані на Волині: до 36-39 градусів".

Агрометеорологиня додає: прогноз на урожай не дуже хороший, бо картоплі під землею зав’язалося мало і вона ще не досягла нормального розміру.

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Теги: Волинь, колорадський жук
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