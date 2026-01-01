Лавров і Рубіо зустрілися на Філіппінах: говорили про війну

Сергій Лавров і держсекретар США Марко Рубіо зустрілися 23 липня на Філіппінах. Російський глава МЗС наголосив на неприпустимості «подальшого накачування України зброєю».



Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ росії, пише



Як стверджує відомство, Лавров розповів про «реальну обстановку» на фронті й акцентував, що вважає політику європейських країн «дестабілізуючою», а також про недопустимість «подальшого накачування України зброєю».



Лавров сказав Рубіо, що росія, мовляв, готова до дипломатичного урегулювання конфлікту, але наголосив, що потрібно дотримуватися тих «домовленостей», яких лідер рф путін і президент США Трамп нібито досягли на зустрічі на Алясці.



Лавров заявляв, що за підсумками зустрічі лідерів США та росії в Анкориджі, що на Алясці, «були досягнуті домовленості». москва виходить із того, що американці поки що не відмовилися «від своїх же пропозицій» із цієї зустрічі.



Напередодні журналіст «Радіо Свобода» Алекс Рауфоглу запитав Рубіо, чи буде він тиснути на свого російського колегу в питанні України.



«Недоречно говорити про тиск, я говоритиму з ним про це… США залишаються відкритими і прагнуть відіграти конструктивну роль у питанні завершення війни», — відповів Рубіо.



Як вказує МЗС росії, обидві сторони схвально поставилися до відновлення контрактів між «Роскосмосом» і NASA.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр закордонних справ росіїі держсекретар СШАзустрілися 23 липня на Філіппінах. Російський глава МЗС наголосив на неприпустимості «подальшого накачування України зброєю».Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ росії, пише Громадське Як стверджує відомство, Лавров розповів про «реальну обстановку» на фронті й акцентував, що вважає політику європейських країн «дестабілізуючою», а також про недопустимість «подальшого накачування України зброєю».Лавров сказав Рубіо, що росія, мовляв, готова до дипломатичного урегулювання конфлікту, але наголосив, що потрібно дотримуватися тих «домовленостей», яких лідер рф путін і президент США Трамп нібито досягли на зустрічі на Алясці.Лавров заявляв, що за підсумками зустрічі лідерів США та росії в Анкориджі, що на Алясці, «були досягнуті домовленості». москва виходить із того, що американці поки що не відмовилися «від своїх же пропозицій» із цієї зустрічі.Напередодні журналіст «Радіо Свобода»запитав Рубіо, чи буде він тиснути на свого російського колегу в питанні України.«Недоречно говорити про тиск, я говоритиму з ним про це… США залишаються відкритими і прагнуть відіграти конструктивну роль у питанні завершення війни», — відповів Рубіо.Як вказує МЗС росії, обидві сторони схвально поставилися до відновлення контрактів між «Роскосмосом» і NASA.

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