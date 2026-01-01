У Луцьку п'яний водій намагався втекти від патрульних та скоїв аварію

У Луцьку водій намагався втекти від патрульних.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Сьогодні, 23 липня, близько 2-ї години ночі на проспекті Соборності патрульні помітили автомобіль Ford, водій якого не виконав вимогу дорожнього знака.На законну вимогу поліцейських про зупинку керманич не відреагував та спробував утекти. Однак його намір виявився марним.Згодом на вулиці Кравчука водій не впорався з керуванням та здійснив наїзд на металеві опори. Унаслідок автопригоди ніхто не постраждав, однак автомобіль і дорожня інфраструктура зазнали механічних пошкоджень.Під час перевірки документів інспектори виявили у 27-річного керманича ознаки алкогольного сп’яніння. Проте чоловік категорично відмовився проходити огляд на стан сп’яніння як на місці події, так і в медичному закладі.Патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративні матеріали:- ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння);- 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП);- ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог дорожніх знаків);- ч.1 ст.126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) КУпАП.