За пів року на Волині травмувалося майже 7 тисяч дітей





Про це повідомили у відповідь на запит



Найбільше зросла кількість вуличних травм. Якщо за перші шість місяців 2025 року їх було 2 415, то цьогоріч — вже 2 920. Водночас побутовий травматизм залишився майже на рівні минулого року. Цьогоріч зафіксовано 1 686 випадків (у 2025-му було 1 675). Шкільних травм стало трохи менше — 545 проти 560, спортивних — 567 проти 589. Натомість збільшилася кількість травм, отриманих у дорожньо-транспортних пригодах: з 85 до 93 випадків.



Зросло й навантаження на стаціонар. За перше півріччя 2026 року в обласній дитячій лікарні пролікували 1 247 дітей із травмами. Серед них — 37 дітей з опіками, семеро з отруєннями та 92 пацієнти з внутрішньочерепними травмами. За цей же період медики виконали 868 операцій на кістково-м’язовій системі.



У структурі всіх травм майже чверть становили переломи — 24,3%. Ще 31,7% звернень були пов’язані з ранами та саднами. Окремо медики зазначають, що через укуси по допомогу звернулася 231 дитина.



У медзакладі зазначають, що загалом кількість травмованих дітей, які звернулися по допомогу в першому півріччі 2026 року, збільшилася на 11,3%. Водночас щороку в обласній дитячій лікарні стаціонарне лікування через травми проходять близько двох тисяч дітей, ще близько 12 тисяч отримують медичну допомогу амбулаторно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У першому півріччі 2026 року до КП «Волинське обласне територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства» звернулися 6 995 дітей із травмами. Це на 710 випадків більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли медичну допомогу отримали 6 285 дітей.Про це повідомили у відповідь на запит misto.media Найбільше зросла кількість вуличних травм. Якщо за перші шість місяців 2025 року їх було 2 415, то цьогоріч — вже 2 920. Водночас побутовий травматизм залишився майже на рівні минулого року. Цьогоріч зафіксовано 1 686 випадків (у 2025-му було 1 675). Шкільних травм стало трохи менше — 545 проти 560, спортивних — 567 проти 589. Натомість збільшилася кількість травм, отриманих у дорожньо-транспортних пригодах: з 85 до 93 випадків.Зросло й навантаження на стаціонар. За перше півріччя 2026 року в обласній дитячій лікарні пролікували 1 247 дітей із травмами. Серед них — 37 дітей з опіками, семеро з отруєннями та 92 пацієнти з внутрішньочерепними травмами. За цей же період медики виконали 868 операцій на кістково-м’язовій системі.У структурі всіх травм майже чверть становили переломи — 24,3%. Ще 31,7% звернень були пов’язані з ранами та саднами. Окремо медики зазначають, що через укуси по допомогу звернулася 231 дитина.У медзакладі зазначають, що загалом кількість травмованих дітей, які звернулися по допомогу в першому півріччі 2026 року, збільшилася на 11,3%. Водночас щороку в обласній дитячій лікарні стаціонарне лікування через травми проходять близько двох тисяч дітей, ще близько 12 тисяч отримують медичну допомогу амбулаторно.

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