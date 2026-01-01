22-річний волинянин зґвалтував двох 13-річних дівчат

Волинянина судять за зґвалтування двох 13-річних дівчат.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Ювенальні прокурори Луцької окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо 22-річного жителя одного з сіл Луцького району за фактами зґвалтування осіб, які не досягли чотирнадцяти років, та умисного зберігання дитячої порнографії (ч.ч. 4,6 ст. 152, ч.1 ст. 301-1 КК України).Встановлено, що у січні та лютому 2026 року чоловік у місті Луцьк та в селі Луцького району зґвалтував двох дівчаток, з якими був знайомий.Окрім того, він зберігав на своєму телефоні дитячу порнографію.Обвинувачений перебуває під вартою.Слідчі дії за участі неповнолітніх відбувалися із дотриманням усіх вимог законодавства про правосуддя, дружнє до дитини, щоб не викликати повторного травмування потерпілих.