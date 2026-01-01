«Зайві» квадратні метри: волиняни сплатили понад 128 мільйонів гривень податків





Про це інформує Головне управління ДПС у Волинській області, пише



Із загальної суми понад 80 мільйонів гривень спрямували господарюючі суб’єкти зі статусом юридичної особи. 48,4 мільйона гривень — вклад фізичних осіб.



В управлінні зазначають, що чимало власників нерухомого майна допустили виникнення податкового боргу за минулі роки. Їм потрібно звернутися до державної податкової інспекції за місцем реєстрації для проведення звірки.



Хто повинен платити податок на нерухоме майно та як він розраховується



За об’єкти житлової нерухомості податок для фізичних осіб розраховується за площу, що перевищує для квартир – 60 квадратних метрів, житлових будинків – 120 квадратних метрів, різних типів житлової нерухомості, в тому числі їх часток – 180 квадратних метрів.



Підставою для нарахування податку є дані Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.



Як дізнатися про нарахований податок на нерухомість



Щоб дізнатися нарахування за зайві квадратні метри, волиняни можуть звернутися до державної податкової інспекції за місцем реєстрації. Дізнатися про податок на нерухоме можна й онлайн. Для цього варто мати електронний цифровий підпис, зареєструватися в електронному кабінеті й побачити усю інформацію про податкові зобов’язання.



Дані про нараховані податки також можна отримати й через мобільний застосунок "Моя податкова", — розповідає завідувачка сектору.



Обчислити розмір податку на нерухоме майно можна за посиланням на сайті Державної податкової служби. Оплатити податок необхідно протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення.



Довідково: у 2026 році податок за нерухоме маймо сплачуватимуть за 2025 рік. Для розрахунку враховують мінімальну зарплату станом на 1 січня 2025 року — 8 тисяч гривень. Тобто, максимальна ставка становить 120 гривень за квадратний метр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За перше півріччя 2026 року до місцевих бюджетів Волині надійшло 128,4 мільйона гривень податку на нерухоме майно.Про це інформує Головне управління ДПС у Волинській області, пише Суспільне Із загальної суми понад 80 мільйонів гривень спрямували господарюючі суб’єкти зі статусом юридичної особи. 48,4 мільйона гривень — вклад фізичних осіб.В управлінні зазначають, що чимало власників нерухомого майна допустили виникнення податкового боргу за минулі роки. Їм потрібно звернутися до державної податкової інспекції за місцем реєстрації для проведення звірки.За об’єкти житлової нерухомості податок для фізичних осіб розраховується за площу, що перевищує для квартир – 60 квадратних метрів, житлових будинків – 120 квадратних метрів, різних типів житлової нерухомості, в тому числі їх часток – 180 квадратних метрів.Підставою для нарахування податку є дані Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.Щоб дізнатися нарахування за зайві квадратні метри, волиняни можуть звернутися до державної податкової інспекції за місцем реєстрації. Дізнатися про податок на нерухоме можна й онлайн. Для цього варто мати електронний цифровий підпис, зареєструватися в електронному кабінеті й побачити усю інформацію про податкові зобов’язання.Дані про нараховані податки також можна отримати й через мобільний застосунок "Моя податкова", — розповідає завідувачка сектору.Обчислити розмір податку на нерухоме майно можна за посиланням на сайті Державної податкової служби. Оплатити податок необхідно протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення.у 2026 році податок за нерухоме маймо сплачуватимуть за 2025 рік. Для розрахунку враховують мінімальну зарплату станом на 1 січня 2025 року — 8 тисяч гривень. Тобто, максимальна ставка становить 120 гривень за квадратний метр.

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