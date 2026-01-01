Росіяни майже всю ніч обстрілювали Одесу

Росіяни майже всю ніч обстрілювали Одесу
Російські загарбники майже всю ніч атакували Одесу.

Про це повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Лисак.

"На щастя, обійшлося без постраждалих. Пошкоджена інфраструктура, кілька автівок, офісне приміщення та скління приватних будинків", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у ніч на 23 липня сили протиповітряної оборони знешкодили в небі над Україною 156 російських дронів і ракет, на низці локацій зафіксовані влучання.

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Теги: Росія, війна
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