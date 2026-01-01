Росіяни майже всю ніч обстрілювали Одесу





Про це повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Лисак.



"На щастя, обійшлося без постраждалих. Пошкоджена інфраструктура, кілька автівок, офісне приміщення та скління приватних будинків", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що у ніч на 23 липня сили протиповітряної оборони знешкодили в небі над Україною 156 російських дронів і ракет, на низці локацій зафіксовані влучання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські загарбники майже всю ніч атакували Одесу.Про це повідомив голова міської військової адміністрації"На щастя, обійшлося без постраждалих. Пошкоджена інфраструктура, кілька автівок, офісне приміщення та скління приватних будинків", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що у ніч на 23 липня сили протиповітряної оборони знешкодили в небі над Україною 156 російських дронів і ракет, на низці локацій зафіксовані влучання.

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