Лікують військовослужбовців з важкими травмами: у Волинській обласній лікарні відкрили сучасний центр





Щороку тут проводять близько 1,5 тисячі складних операцій, а після початку повномасштабної війни відділення стало одним із ключових для лікування пацієнтів із важкими травмами, зокрема військовослужбовців, пише



У Волинській обласній клінічній лікарні відкрили після масштабної реконструкції оновлене відділення Волинського обласного центру ортопедії, травматології та артроскопії. Відділення повністю оновили менш ніж за п'ять місяців. Ремонт виконали за кошти, які медзаклад заробив самостійно, а головний акцент зробили на безпеці пацієнтів, безбар'єрності та сучасних умовах лікування.



Волинський обласний центр ортопедії, травматології та артроскопії спеціалізується на лікуванні травм і захворювань опорно-рухового апарату. Тут виконують ендопротезування суглобів, лікують складні переломи та наслідки мінно-вибухових поранень, а також проводять артроскопічні операції — малоінвазивні втручання на суглобах за допомогою спеціального обладнання.



Перед відкриттям приміщення освятили представники духовенства. Після спільної молитви керівництво лікарні перерізало символічну стрічку, а гостям показали оновлене відділення.



Замість звичних лікарняних коридорів — світлий простір із сучасним освітленням, просторими палатами та функціональними ліжками. У кожній палаті облаштували санвузол, встановили кондиціонери та передбачили нічне освітлення. Уздовж коридорів змонтували поручні, а душові та туалети зробили просторими й доступними для людей, які пересуваються на милицях або кріслах колісних. Тут немає звичного запаху лікарні чи темних коридорів — простір максимально адаптували для комфортного перебування пацієнтів та роботи медичного персоналу.



Потреба в такій реконструкції виникла не випадково. Із початком повномасштабної війни кількість пацієнтів із важкими травмами значно зросла. Якщо до 2022 року у Волинській обласній клінічній лікарні працювало лише одне травматолого-ортопедичне відділення, то нині їх уже три. Загальна кількість ортопедичних ліжок збільшилася майже до сотні. В оновленому відділенні постійно перебувають близько 10–12 військовослужбовців, однак ця цифра змінюється залежно від ситуації на фронті.



Щороку у центрі лікують близько 1600–1700 пацієнтів та виконують приблизно 1500 складних оперативних втручань. Лікарі працюють на трьох операційних столах, адже війна суттєво змінила навантаження на відділення.



Генеральний директор Волинської обласної клінічної лікарні Олександр Дудар наголосив, що реконструкція стала інвестицією лікарні у власний розвиток та створення гідних умов для пацієнтів, які потребують складного лікування.



«Це наші власні зароблені кошти, які ми інвестували у розвиток лікарні. В умовах війни саме травматологічна допомога стала однією з найбільш затребуваних, тому пацієнти мають лікуватися у сучасних і безпечних умовах».



За попередніми підрахунками, вартість робіт становить близько 9 мільйонів гривень. У лікарні зазначають, що ці кошти стали інвестицією у розвиток медзакладу та створення безпечних умов для пацієнтів.



Під час реконструкції приміщення фактично перебудували заново. Тут замінили всі інженерні мережі, електропостачання, вентиляцію, вікна, двері та внутрішні комунікації. Старий корпус, збудований ще кілька десятиліть тому, повністю адаптували до сучасних вимог лікування пацієнтів із травмами.



Одним із ключових рішень стала сучасна система вентиляції з HEPA-фільтрами. Вона забезпечує постійне очищення повітря та суттєво зменшує бактеріальне навантаження. Це особливо важливо для пацієнтів після ендопротезування суглобів і складних реконструктивних операцій, коли навіть незначна інфекція може ускладнити процес одужання. Для підтримки максимальної чистоти доступ до відділення також обмежили кодовими замками.



Голова Волинського осередку ортопедів-травматологів, професор Адріан Філь пояснив, що сучасна система вентиляції є одним із найважливіших елементів оновленого відділення. Вона забезпечує багаторазову зміну повітря, очищує його та допомагає зменшити ризик післяопераційних інфекцій.



«Для пацієнтів після важких травм і складних операцій максимально чисте повітря — це питання не комфорту, а безпеки. Така система суттєво зменшує бактеріальне навантаження, що особливо важливо після ендопротезування та інших складних втручань».



Окрему увагу приділили й комфорту медичного персоналу. У відділенні облаштували нові кімнати відпочинку, кухню, душові, пральню та інші побутові приміщення. Під час проєктування враховували не лише потреби пацієнтів, а й умови роботи тих, хто проводить у відділенні більшу частину свого дня.



Завідувач відділення Олег Каліщук розповів, що йдеться не про звичайний ремонт, а про повну трансформацію простору. За його словами, під час реконструкції врахували специфіку лікування пацієнтів із травмами опорно-рухового апарату: збільшили кількість санвузлів і душових, встановили поручні та відбійники, облаштували комфортні умови як для пацієнтів, так і для медичного персоналу.



«Ми продумували буквально кожну деталь — від ширини душових кімнат до кольору стін. Для наших пацієнтів, які часто пересуваються на милицях чи кріслах колісних, це не дрібниці, а необхідність».



Ортопед-травматолог Юрій Шендерюк зазначив, що сучасні умови лікування допомагають пацієнтам психологічно налаштуватися на одужання ще до початку операції.



«Найцінніше, що ми можемо дати пацієнту перед операцією, — це спокій. Коли людина бачить турботу, сучасне відділення та відповідальне ставлення медиків, довіра до лікарів зростає. Саме з цього починається шлях до одужання».



Під час презентації також повідомили, що наступним великим проєктом стане реконструкція нейрохірургічного відділення, де планують створити сучасний нейрохірургічний центр.



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Ремонт виконали за кошти, які медзаклад заробив самостійно, а головний акцент зробили на безпеці пацієнтів, безбар'єрності та сучасних умовах лікування.Волинський обласний центр ортопедії, травматології та артроскопії спеціалізується на лікуванні травм і захворювань опорно-рухового апарату. Тут виконують ендопротезування суглобів, лікують складні переломи та наслідки мінно-вибухових поранень, а також проводять артроскопічні операції — малоінвазивні втручання на суглобах за допомогою спеціального обладнання.Перед відкриттям приміщення освятили представники духовенства. Після спільної молитви керівництво лікарні перерізало символічну стрічку, а гостям показали оновлене відділення.Замість звичних лікарняних коридорів — світлий простір із сучасним освітленням, просторими палатами та функціональними ліжками. У кожній палаті облаштували санвузол, встановили кондиціонери та передбачили нічне освітлення. Уздовж коридорів змонтували поручні, а душові та туалети зробили просторими й доступними для людей, які пересуваються на милицях або кріслах колісних. Тут немає звичного запаху лікарні чи темних коридорів — простір максимально адаптували для комфортного перебування пацієнтів та роботи медичного персоналу.Потреба в такій реконструкції виникла не випадково. Із початком повномасштабної війни кількість пацієнтів із важкими травмами значно зросла. Якщо до 2022 року у Волинській обласній клінічній лікарні працювало лише одне травматолого-ортопедичне відділення, то нині їх уже три. Загальна кількість ортопедичних ліжок збільшилася майже до сотні. В оновленому відділенні постійно перебувають близько 10–12 військовослужбовців, однак ця цифра змінюється залежно від ситуації на фронті.Щороку у центрі лікують близько 1600–1700 пацієнтів та виконують приблизно 1500 складних оперативних втручань. Лікарі працюють на трьох операційних столах, адже війна суттєво змінила навантаження на відділення.Генеральний директор Волинської обласної клінічної лікарнінаголосив, що реконструкція стала інвестицією лікарні у власний розвиток та створення гідних умов для пацієнтів, які потребують складного лікування.«Це наші власні зароблені кошти, які ми інвестували у розвиток лікарні. В умовах війни саме травматологічна допомога стала однією з найбільш затребуваних, тому пацієнти мають лікуватися у сучасних і безпечних умовах».За попередніми підрахунками, вартість робіт становить близько 9 мільйонів гривень. У лікарні зазначають, що ці кошти стали інвестицією у розвиток медзакладу та створення безпечних умов для пацієнтів.Під час реконструкції приміщення фактично перебудували заново. Тут замінили всі інженерні мережі, електропостачання, вентиляцію, вікна, двері та внутрішні комунікації. Старий корпус, збудований ще кілька десятиліть тому, повністю адаптували до сучасних вимог лікування пацієнтів із травмами.Одним із ключових рішень стала сучасна система вентиляції з HEPA-фільтрами. Вона забезпечує постійне очищення повітря та суттєво зменшує бактеріальне навантаження. Це особливо важливо для пацієнтів після ендопротезування суглобів і складних реконструктивних операцій, коли навіть незначна інфекція може ускладнити процес одужання. Для підтримки максимальної чистоти доступ до відділення також обмежили кодовими замками.Голова Волинського осередку ортопедів-травматологів, професорпояснив, що сучасна система вентиляції є одним із найважливіших елементів оновленого відділення. Вона забезпечує багаторазову зміну повітря, очищує його та допомагає зменшити ризик післяопераційних інфекцій.«Для пацієнтів після важких травм і складних операцій максимально чисте повітря — це питання не комфорту, а безпеки. Така система суттєво зменшує бактеріальне навантаження, що особливо важливо після ендопротезування та інших складних втручань».Окрему увагу приділили й комфорту медичного персоналу. У відділенні облаштували нові кімнати відпочинку, кухню, душові, пральню та інші побутові приміщення. Під час проєктування враховували не лише потреби пацієнтів, а й умови роботи тих, хто проводить у відділенні більшу частину свого дня.Завідувач відділеннярозповів, що йдеться не про звичайний ремонт, а про повну трансформацію простору. За його словами, під час реконструкції врахували специфіку лікування пацієнтів із травмами опорно-рухового апарату: збільшили кількість санвузлів і душових, встановили поручні та відбійники, облаштували комфортні умови як для пацієнтів, так і для медичного персоналу.«Ми продумували буквально кожну деталь — від ширини душових кімнат до кольору стін. Для наших пацієнтів, які часто пересуваються на милицях чи кріслах колісних, це не дрібниці, а необхідність».Ортопед-травматологзазначив, що сучасні умови лікування допомагають пацієнтам психологічно налаштуватися на одужання ще до початку операції.«Найцінніше, що ми можемо дати пацієнту перед операцією, — це спокій. Коли людина бачить турботу, сучасне відділення та відповідальне ставлення медиків, довіра до лікарів зростає. Саме з цього починається шлях до одужання».Під час презентації також повідомили, що наступним великим проєктом стане реконструкція нейрохірургічного відділення, де планують створити сучасний нейрохірургічний центр.

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