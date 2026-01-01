Патріарх РПЦ Кирило назвав створення ядерної бомби в рф «божою благодаттю»
Сьогодні, 09:18
Патріарх російської православної церкви Кирило заявив, що створення атомної бомби в СРСР було зумовлено божественним втручанням.
Про це Кирило заявив після літургії у Свято-Троїцькому Серафимо-Дивіївському монастирі, цитує Moscow Times, пише Громадське.
Патріарх РПЦ заявив, що розробка з’явилась у місті Саров (Арзамас-16), на місці якого молився святий Серафим Саровський.
«…створили нашу російську атомну бомбу, яка зупинила задуми ворога зруйнувати й поневолити нашу Батьківщину. Так, через працю вчених, інженерів, робітників, які працювали тут, з’явилася благодать і Божа милість над країною нашою», — сказав він.
Кирило заявив, що поява атомної бомби врятувала СРСР «від страшного руйнування, унаслідок якого могло б не залишитися ні країни, ні народу».
«Все це відбувалося зокрема й за молитвами преподобного і богоносного отця нашого Серафима Саровського. Ось так смиренний старець через свою святість… сприяв тому, що народ наш і наша країна продовжують своє існування», — підсумував він.
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Про це Кирило заявив після літургії у Свято-Троїцькому Серафимо-Дивіївському монастирі, цитує Moscow Times, пише Громадське.
Патріарх РПЦ заявив, що розробка з’явилась у місті Саров (Арзамас-16), на місці якого молився святий Серафим Саровський.
«…створили нашу російську атомну бомбу, яка зупинила задуми ворога зруйнувати й поневолити нашу Батьківщину. Так, через працю вчених, інженерів, робітників, які працювали тут, з’явилася благодать і Божа милість над країною нашою», — сказав він.
Кирило заявив, що поява атомної бомби врятувала СРСР «від страшного руйнування, унаслідок якого могло б не залишитися ні країни, ні народу».
«Все це відбувалося зокрема й за молитвами преподобного і богоносного отця нашого Серафима Саровського. Ось так смиренний старець через свою святість… сприяв тому, що народ наш і наша країна продовжують своє існування», — підсумував він.
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