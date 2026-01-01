Третя квитанція за газ: хто і чому отримає у серпні

Влітку фахівці «Газорозподільних мережі» продовжують перевіряти стан внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоповерхівках. Через це у серпні мешканцям таких будинків потрібно буде здійснити третій платіж за природний газ.Про це повідомили у філії «Газмережі».Сума внеску залежатиме від кількох факторів, зокрема від кількості квартир у багатоповерхівках, терміну експлуатації будинку та результатів обстеження газових мереж.Третю квитанцію виокремлено в окрему. Це пояснюють тим, що згідно із законом «Про житлово-комунальні послуги», у стандартну оплату за блакитне паливо не входить витрата на ремонт/обслуговування газових комунікацій.Під час здійснення робіт перевіряють кілька елементів, які стосуються:герметичності з’єднання газопроводів та обладнання;щільності газопроводів;кріплення газопроводів;наявності футлярів в місцях прокладання через газові конструкції будинку.Водночас у Газмережі зазначають, що ТО ВБСГ у багатоквартирних будинках не передбачає, зокрема, виконання:робіт з поточного чи капітального ремонту, реконструкції, переоснащення ВБСГ у будинках;ремонтів, заміни чи встановлення обладнання, приладів у приміщеннях споживачів;обслуговування газових лічильників, зокрема його повірки, сигналізаторів контролю концентрацій газу споживачів;робіт з перевірки та очищення димових/вентиляційних каналів будинків;робіт з ліквідації аварійних ситуацій;інвентаризації обладнання, зокрема перевірки відповідності проєктно-виконавчим документам.Періодичність технічного обслуговування залежить від віку газових мереж у багатоквартирному будинку. Якщо мережі експлуатуються понад 25 років — перевірку проводять раз на три роки. Втім, якщо термін експлуатації менше ніж 25 років, то техобслуговування здійснюють раз на п’ять років.