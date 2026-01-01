Огірки не жовтітимуть і рясно плодоноситимуть до глибокої осені: полийте домашнім розчином

Багато городників помічають, що в останній місяць літа огірки починають втрачати сили: листя жовтіє, зав’язі стає менше, а плоди ростуть повільніше. Проте агрономи зазначають, що часто проблема полягає не у віці рослини, а в нестачі поживних речовин і виснаженні ґрунту. Якщо вчасно підтримати культуру натуральним підживленням, вона може активно плодоносити аж до перших осінніх похолодань, пише ТСН.Одним із найефективніших домашніх засобів вважають настій бананової шкірки. Він містить багато калію, магнію та інших мікроелементів, необхідних для формування нових зав’язей і здорових плодів.Пожовтіння листя та плодів може виникати з різних причин. Найчастіше винними стають нерегулярний полив, різкі перепади температури, дефіцит калію або надто щільний ґрунт, який погано пропускає повітря до коріння.Також рослина поступово витрачає поживні речовини на формування врожаю. Якщо не поповнювати їх запас, кущ починає слабшати, а кількість плодів швидко скорочується.Бананова шкірка є природним джерелом калію — одного з найважливіших елементів для огірків. Саме калій:стимулює утворення нових зав’язей;покращує смак плодів;допомагає рослині легше переносити спеку;зміцнює кореневу систему;знижує ризик передчасного пожовтіння листя.Крім калію, у шкірці містяться кальцій, магній і невелика кількість фосфору, які також позитивно впливають на розвиток культури.Для підживлення знадобляться:шкірки від 2-3 стиглих бананів;3 літри теплої води.Шкірку потрібно нарізати невеликими шматочками, скласти у скляну або пластикову ємність і залити водою. Настій залишають у теплому місці на 2-3 доби. Після цього рідину проціджують і розводять чистою водою у співвідношенні 1:1.Під кожен дорослий кущ достатньо виливати приблизно 500-700 мл готового розчину. Проводити підживлення бажано лише по вологому ґрунту після звичайного поливу, щоб не перевантажити кореневу систему.Повторювати процедуру рекомендують один раз на 10–14 днів.Що ще допоможе подовжити плодоношенняНавіть найкраще підживлення буде менш ефективним, якщо не дотримуватися основних правил догляду.Агрономи радять:поливати огірки лише теплою водою;регулярно збирати достиглі плоди, не залишаючи їх переростати;видаляти пожовкле та пошкоджене листя;розпушувати ґрунт після поливу;мульчувати грядки, щоб довше зберігалася волога.Такі прості дії допомагають рослині спрямовувати сили на формування нових огірків, а не на підтримку старих пагонів.