«Ракети для Patriot у світі є: потрібне політичне рішення для їх передачі Україні», - Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що ракети для систем ППО Patriot у світі є. Тому важливо, щоб партнери ухвалили політичне рішення щодо їх передачі, а не щоб вони лежали на складах.



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Під час звернення Зеленський зазначив, що Україна бачить кожного лідера та кожну країну, які реагують на російські удари по нашій країні. Однак він наголосив, що реакція, яка справді досягає мети і допомогає людям - це додаткова підтримка для країни та держави.



"Ракети для Patriot у світі є, важливо, щоб партнери зробили це політичне рішення - рішення про передачу необхідних пакетів. Сполучені Штати Америки знають, що нам потрібно. В Європі знають, що нам потрібно", - наголосив глава держави.



Він підкреслив, що антибалістичні ракети мають захищати людей, а не лежати на складах. Тож кожен день відсутності також допомоги - це можливість для Росії вбивати людей.



Нестача ракет для Patriot та удари РФ по Україні



Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявляв, що Вашингтон може надати Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot.



Однак буквально кілька днів тому Трамп в одному з інтерв’ю вже висловив сумніви щодо того, чи варто передавати ліцензію Україні. Ще менше ніж через добу він заявив, що цього взагалі може не статися.



На тлі того, що Україна не може розпочати розробку цих ракет, країна має ще одну проблему - це критичний дефіцит цих ракет-перехоплювачів, необхідних для відбиття атак РФ.



Як відомо, в останні місяці ворог активно почав застосовувати для ударів балістичні ракети, і, як правило, росіяни в основному наносять ними удари по Києву.

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