Чернігів атакують дронами: є руйнування
Сьогодні, 10:51
Чернігів перебуває під атаками дронів.
Про це повідомляє начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.
"Ворог атакує місто за допомогою БпЛА. Внаслідок атаки пошкоджено одне з підприємств міста. На місці влучання виникла пожежа. Інформація уточнюється", - написав він.
Чи є постраждалі унаслідок атак, наразі не відомо.
Як повідомив Брижинський, унаслідок атаки одна людина отримала осколкові поранення.
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Про це повідомляє начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.
"Ворог атакує місто за допомогою БпЛА. Внаслідок атаки пошкоджено одне з підприємств міста. На місці влучання виникла пожежа. Інформація уточнюється", - написав він.
Чи є постраждалі унаслідок атак, наразі не відомо.
Як повідомив Брижинський, унаслідок атаки одна людина отримала осколкові поранення.
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