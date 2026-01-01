Чернігів атакують дронами: є руйнування

Чернігів атакують дронами: є руйнування
Чернігів перебуває під атаками дронів.

Про це повідомляє начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

"Ворог атакує місто за допомогою БпЛА. Внаслідок атаки пошкоджено одне з підприємств міста. На місці влучання виникла пожежа. Інформація уточнюється", - написав він.

Чи є постраждалі унаслідок атак, наразі не відомо.

Як повідомив Брижинський, унаслідок атаки одна людина отримала осколкові поранення.

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Теги: Росія, війна
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