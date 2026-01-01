На Волині оголосили про створення Координаційного центру ветеранського руху. ВІДЕО

У Луцьку біля Замку Любарта відбулася зустріч військовослужбовців та ветеранів різних підрозділів Сил оборони України, під час якої оголосили про заснування Координаційного центру ветеранського руху.До ініціативи долучилися представники 1-го окремого штурмового полку ім. Дмитра Коцюбайла, 3-го армійського корпусу, 14-ї ОМБр ім. князя Романа Великого, 100-ї ОМБр, 12-ї бригади спецпризначення «Азов», 20-ї бригади оперативного призначення «Любарт», 6-го Волинського прикордонного загону, підрозділу «Омега», 413-го окремого полку безпілотних систем «Рейд», ветеранів Центру спеціального призначення «Омега» та Сил Спеціальних Операцій.Головну мету створення нової платформи окреслив ветеран бригадиіз позивним«Сьогодні ми прийняли рішення про створення Координаційного центру ветеранського руху. Наша мета — відстоювання інтересів ветеранів в органах самоврядування та знаходження реальних рішень для кожної проблеми кожного ветерана», — наголосив він.Думку про важливість взаємопідтримки та захисту прав воїнів підтримали й представники 100-ї ОМБр:«Приєднуємося до ініціативи створення ради ветеранів, щоб нас, воїнів, чули і ми воїнів завжди підтримували. Бо ми не зрадили присязі, не зрадили побратимів, завжди прикривали і криємо разом завжди... З нами Бог, за нами перемога!»