На Волині оголосили про створення Координаційного центру ветеранського руху. ВІДЕО
Сьогодні, 11:11
У Луцьку біля Замку Любарта відбулася зустріч військовослужбовців та ветеранів різних підрозділів Сил оборони України, під час якої оголосили про заснування Координаційного центру ветеранського руху.
До ініціативи долучилися представники 1-го окремого штурмового полку ім. Дмитра Коцюбайла, 3-го армійського корпусу, 14-ї ОМБр ім. князя Романа Великого, 100-ї ОМБр, 12-ї бригади спецпризначення «Азов», 20-ї бригади оперативного призначення «Любарт», 6-го Волинського прикордонного загону, підрозділу «Омега», 413-го окремого полку безпілотних систем «Рейд», ветеранів Центру спеціального призначення «Омега» та Сил Спеціальних Операцій.
Головну мету створення нової платформи окреслив ветеран бригади «Любарт» із позивним Семпай:
«Сьогодні ми прийняли рішення про створення Координаційного центру ветеранського руху. Наша мета — відстоювання інтересів ветеранів в органах самоврядування та знаходження реальних рішень для кожної проблеми кожного ветерана», — наголосив він.
Думку про важливість взаємопідтримки та захисту прав воїнів підтримали й представники 100-ї ОМБр:
«Приєднуємося до ініціативи створення ради ветеранів, щоб нас, воїнів, чули і ми воїнів завжди підтримували. Бо ми не зрадили присязі, не зрадили побратимів, завжди прикривали і криємо разом завжди... З нами Бог, за нами перемога!»
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До ініціативи долучилися представники 1-го окремого штурмового полку ім. Дмитра Коцюбайла, 3-го армійського корпусу, 14-ї ОМБр ім. князя Романа Великого, 100-ї ОМБр, 12-ї бригади спецпризначення «Азов», 20-ї бригади оперативного призначення «Любарт», 6-го Волинського прикордонного загону, підрозділу «Омега», 413-го окремого полку безпілотних систем «Рейд», ветеранів Центру спеціального призначення «Омега» та Сил Спеціальних Операцій.
Головну мету створення нової платформи окреслив ветеран бригади «Любарт» із позивним Семпай:
«Сьогодні ми прийняли рішення про створення Координаційного центру ветеранського руху. Наша мета — відстоювання інтересів ветеранів в органах самоврядування та знаходження реальних рішень для кожної проблеми кожного ветерана», — наголосив він.
Думку про важливість взаємопідтримки та захисту прав воїнів підтримали й представники 100-ї ОМБр:
«Приєднуємося до ініціативи створення ради ветеранів, щоб нас, воїнів, чули і ми воїнів завжди підтримували. Бо ми не зрадили присязі, не зрадили побратимів, завжди прикривали і криємо разом завжди... З нами Бог, за нами перемога!»
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