Зеленський розглядає кандидатуру Рустема Умєрова для призначення головою Служби зовнішньої розвідки, - ЗМІ

Зеленський розглядає кандидатуру Рустема Умєрова для призначення головою Служби зовнішньої розвідки, - ЗМІ
За інформацією УП, президент Володимир Зеленський розглядає екссекретаря РНБО Рустема Умєрова кандидатом на призначення головою Служби зовнішньої розвідки.

Про це журналістам повідомили джерела в політичних колах, пише LB.ua.

Рустем Умєров залишився без посади після призначення секретарем РНБО Ігоря Клименка, який до цього очолював міністерство внутрішніх справ. Володимир Зеленський називав Клименка кандидатом у міністри оборони, але зрештою на тлі масових протестів після звільнення Михайла Федорова МО в статусі тимчасового в.о. очолив Євгеній Хмара.

23 липня глава країни підтвердив, що зробив Рустему Умєрову кар'єрну пропозицію, але не сказав, яку.

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Теги: Умєров, Зеленський
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