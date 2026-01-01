19-річний студент, який на смерть збив школяра у Луцьку, наступні 60 діб проведе під вартою

резонансної ДТП в Луцьку задовільнили.



Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Наступні 60 діб підозрюваний проведе під вартою.



Нагадаємо, трагедія трапилась 31 липня, в Луцьку, по пр. Соборності, близько 22.45 год.



Водій Ауді А7, 2007 року народження, житель Камінь-Каширського району, студент місцевого ВНЗ, рухаючись на червоний сигнал світлофора, з перевищенням швидкості, допустив наїзд на пішохода.



Хлопець, якому 4 серпня мало виповнитись 15 років, на жаль, помер на місці, він переходив дорогу по регульованому пішохідному переходу.



Сьогодні, 3 серпня в Будинку панахиди



Слідчі затримали керманича в порядку ст. 208 КПК України та оголосили йому про підозру за ч.2 ст. 286 КК України.



Сьогодні, 3 серпня, суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави, як і клопотали слідчі поліції та прокуратура.



Заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП Максим Авдимирець у коментарі для медіа повідомив, що водій рухався з явним перевищенням швидкості, наразі тривають призначені експертизи, за результатами яких буде визначено швидкість авто на всіх етапах до місця наїзду на пішохода. Також стало відомо, що керманич раніше притягувався до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом без посвідчення водія і не належно зареєстрованим автомобілем.



Слідство у справі триває.



Головне фото - Суспільне.



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