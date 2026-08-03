У Польщі побили ще трьох українців





Про це пише



"Генеральне консульство України рішуче засуджує будь-які прояви ненависті, насильства та агресії. Генеральне консульство перебуває на зв'язку з постраждалими, а також з компетентними органами та готове, у межах своїх повноважень, надати необхідну консульську допомогу постраждалим громадянам України", - йдеться в повідомленні.



У дипустанові закликали громадян України у Польщі "зберігати спокій, не піддаватися на можливі провокації та у разі будь-яких протиправних дій негайно звертатися до поліції та до генерального консульства України".



Журналіст видання InPoland.net.pl поспілкувався з потерпілими, які розповіли, що інцидент стався 1 серпня близько 21:25 на території хостелу, де проживають українці.



Того вечора біля припаркованого автомобіля відпочивали троє українців. У машині, за їхніми словами, лунала різна музика – українська, польська та закордонна.



Як розповів один з потерпілих, повз компанію проходив чоловік, який звернув увагу на музику. За словами співрозмовника редакції, між ним та ще одним постраждалим виникла словесна суперечка.



Конфлікт почався після того, як один з нападників крикнув "Їдь до України!", після чого повернувся з групою чоловіків і почалась бійка.



2 серпня потерпілі дали свідчення у поліції. Вони повідомили, що правоохоронці фотографували тілесні ушкодження та оформлювали матеріали справи.



Також постраждалі повідомили слідчим про приватну камеру відеоспостереження, встановлену на сусідній будівлі, яка, за їхніми словами, могла зафіксувати момент нападу.



Поки поліція офіційно не повідомляла обставин інциденту, його можливих мотивів та інформації про затримання причетних осіб.





1 серпня слідчі-криміналісти з Міського управління поліції в Гдині затримали 76-річного чоловіка – громадянина Польщі, який напав на 40-річну громадянку України. Зловмисник двічі вдарив українку по голові дерев'яною прогулянковою палицею, а після інциденту зник у невідомому напрямку.



У Вроцлаві нещодавно група польських чоловіків напала на молоду українську пару, нібито почувши їхній акцент. Кривдників взяли під варту на три місяці.



В МВС Польщі на тлі цих подій наголосили, що подібні вчинки будуть зустрічати належну реакцію правоохоронних органів, а польський прем'єр Дональд Туск звернувся до президента Навроцького із закликом "перервати мовчання".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генеральне консульство України у Вроцлаві уважно стежить за інформацією про напад на трьох українських громадян в місті Кожухів Любуського воєводства. Обставини події та її можливі мотиви наразі встановлюють польські правоохоронні органи.Про це пише "Європейська правда" з посиланням на заяву генконсульства у Facebook, inPoland.net.pl."Генеральне консульство України рішуче засуджує будь-які прояви ненависті, насильства та агресії. Генеральне консульство перебуває на зв'язку з постраждалими, а також з компетентними органами та готове, у межах своїх повноважень, надати необхідну консульську допомогу постраждалим громадянам України", - йдеться в повідомленні.У дипустанові закликали громадян України у Польщі "зберігати спокій, не піддаватися на можливі провокації та у разі будь-яких протиправних дій негайно звертатися до поліції та до генерального консульства України".Журналіст видання InPoland.net.pl поспілкувався з потерпілими, які розповіли, що інцидент стався 1 серпня близько 21:25 на території хостелу, де проживають українці.Того вечора біля припаркованого автомобіля відпочивали троє українців. У машині, за їхніми словами, лунала різна музика – українська, польська та закордонна.Як розповів один з потерпілих, повз компанію проходив чоловік, який звернув увагу на музику. За словами співрозмовника редакції, між ним та ще одним постраждалим виникла словесна суперечка.Конфлікт почався після того, як один з нападників крикнув "Їдь до України!", після чого повернувся з групою чоловіків і почалась бійка.2 серпня потерпілі дали свідчення у поліції. Вони повідомили, що правоохоронці фотографували тілесні ушкодження та оформлювали матеріали справи.Також постраждалі повідомили слідчим про приватну камеру відеоспостереження, встановлену на сусідній будівлі, яка, за їхніми словами, могла зафіксувати момент нападу.Поки поліція офіційно не повідомляла обставин інциденту, його можливих мотивів та інформації про затримання причетних осіб.1 серпня слідчі-криміналісти з Міського управління поліції в Гдині затримали 76-річного чоловіка – громадянина Польщі, який напав на 40-річну громадянку України. Зловмисник двічі вдарив українку по голові дерев'яною прогулянковою палицею, а після інциденту зник у невідомому напрямку.У Вроцлаві нещодавно група польських чоловіків напала на молоду українську пару, нібито почувши їхній акцент. Кривдників взяли під варту на три місяці.В МВС Польщі на тлі цих подій наголосили, що подібні вчинки будуть зустрічати належну реакцію правоохоронних органів, а польський прем'єрзвернувся до президента Навроцького із закликом "перервати мовчання".

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