Загроза з Білорусі нікуди не зникає: прикордонники про створення десантно-штурмової групи за 40 км від України

Загроза з Білорусі нікуди не зникає: прикордонники про створення десантно-штурмової групи за 40 км від України
Білорусь оголосила про формування нової десантно-штурмової групи за 40 км від українського кордону, підрозділ дислокуватиметься поблизу Гомеля, а до кінця року там планують сформувати два батальйони з артилерією та ППО.

Ситуацію в телеефірі прокоментував речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко, повідомляє Укрінформ.

У речника ДПСУ поцікавилися, чи становить загрозу створювана Білоруссю поблизу українського кордону десантно-штурмова група, і чи є загроза повторного вторгнення з півночі. Демченко зазначив, що заява про створення схожого підрозділу лунала з Білорусі й рік тому, водночас це не має заспокоювати, і українська розвідка пильно за цим стежить.

«Все це на руку Кремлю - Білорусь продовжує перебувати під впливом країни-терористки Росії. І для нас загроза з Білорусі в цілому нікуди не зникає. Наша задача, попри все і що б не відбувалося на території Білорусі, – мати свої сильні оборонні позиції. Але за тим, наскільки активно й швидко буде розгортатися цей підрозділ десантно-штурмових військ на території Білорусі, оскільки він перебуває на напрямку Чернігівщини, підрозділи розвідок України слідкуватимуть, щоб оцінювати ризики, які можуть бути для України в цілому», - запевнив Демченко.

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Теги: Білорусь, війна
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