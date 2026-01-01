Загроза з Білорусі нікуди не зникає: прикордонники про створення десантно-штурмової групи за 40 км від України





Ситуацію в телеефірі прокоментував речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко, повідомляє



У речника ДПСУ поцікавилися, чи становить загрозу створювана Білоруссю поблизу українського кордону десантно-штурмова група, і чи є загроза повторного вторгнення з півночі. Демченко зазначив, що заява про створення схожого підрозділу лунала з Білорусі й рік тому, водночас це не має заспокоювати, і українська розвідка пильно за цим стежить.



«Все це на руку Кремлю - Білорусь продовжує перебувати під впливом країни-терористки Росії. І для нас загроза з Білорусі в цілому нікуди не зникає. Наша задача, попри все і що б не відбувалося на території Білорусі, – мати свої сильні оборонні позиції. Але за тим, наскільки активно й швидко буде розгортатися цей підрозділ десантно-штурмових військ на території Білорусі, оскільки він перебуває на напрямку Чернігівщини, підрозділи розвідок України слідкуватимуть, щоб оцінювати ризики, які можуть бути для України в цілому», - запевнив Демченко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Білорусь оголосила про формування нової десантно-штурмової групи за 40 км від українського кордону, підрозділ дислокуватиметься поблизу Гомеля, а до кінця року там планують сформувати два батальйони з артилерією та ППО.Ситуацію в телеефірі прокоментував речник Держприкордонслужби України, повідомляє Укрінформ У речника ДПСУ поцікавилися, чи становить загрозу створювана Білоруссю поблизу українського кордону десантно-штурмова група, і чи є загроза повторного вторгнення з півночі. Демченко зазначив, що заява про створення схожого підрозділу лунала з Білорусі й рік тому, водночас це не має заспокоювати, і українська розвідка пильно за цим стежить.«Все це на руку Кремлю - Білорусь продовжує перебувати під впливом країни-терористки Росії. І для нас загроза з Білорусі в цілому нікуди не зникає. Наша задача, попри все і що б не відбувалося на території Білорусі, – мати свої сильні оборонні позиції. Але за тим, наскільки активно й швидко буде розгортатися цей підрозділ десантно-штурмових військ на території Білорусі, оскільки він перебуває на напрямку Чернігівщини, підрозділи розвідок України слідкуватимуть, щоб оцінювати ризики, які можуть бути для України в цілому», - запевнив Демченко.

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