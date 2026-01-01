Нові призначення: Умєров офіційно - голова Служби зовнішньої розвідки, його місце посів Клименко

Рустема Умєрова звільнили з посади секретаря Ради національної безпеки та оборони. Натомість його призначили на чолі Служби зовнішньої розвідки.



Про це йдеться в указах президента №693/2026, №694/2026 та №695/2026, пише



Відповідно до указів, новим секретарем РНБО стане Ігор Клименко — колишній міністр внутрішніх справ.



Зеленський казав, що досвід Клименка на попередній посаді збільшить компонент «внутрішньої діяльності заради стійкості України, координації між оборонними й безпековими структурами, а також протидії таким викликам, як кіберзагрози з російського боку та діяльність злочинних мереж».



Раніше про те, що Умєров очолить СЗР, hromadske розповіли джерела в Офісі президента. Пізніше сам Зеленський підтвердив це під час наради керівників дипломатичних установ України й закликав підтримати Умєрова на новій посаді.



Після переходу Олега Іващенка до Головного управління розвідки тимчасовим виконувачем обов’язків очільника СЗЧ донині був Олег Луговський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! звільнили з посади секретаря Ради національної безпеки та оборони. Натомість його призначили на чолі Служби зовнішньої розвідки.Про це йдеться в указах президента №693/2026, №694/2026 та №695/2026, пише Громадське Відповідно до указів, новим секретарем РНБО стане— колишній міністр внутрішніх справ.Зеленський казав, що досвід Клименка на попередній посаді збільшить компонент «внутрішньої діяльності заради стійкості України, координації між оборонними й безпековими структурами, а також протидії таким викликам, як кіберзагрози з російського боку та діяльність злочинних мереж».Раніше про те, що Умєров очолить СЗР, hromadske розповіли джерела в Офісі президента. Пізніше сам Зеленський підтвердив це під час наради керівників дипломатичних установ України й закликав підтримати Умєрова на новій посаді.Після переходудо Головного управління розвідки тимчасовим виконувачем обов’язків очільника СЗЧ донині був

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію