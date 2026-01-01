На Рівненщині втопилася 15-річна волинянка

На Рівненщині втопилася 15-річна волинянка
У Рівненському районі втопилася неповнолітня.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Трагічний випадок стався учора, 2 серпня, близько 21:15 на водоймі у селі Жобрин.

Поліцейські встановили, що 15-річна жителька села Цумань Волинської області разом із друзями відпочивала біля водойми. Увечері дівчина пішла купатися, після чого раптово зникла з поля зору. Тіло неповнолітньої підняли з річки та передали до бюро судово-медичної експертизи.

Слідчий проводить досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство із відміткою нещасний випадок).
На Рівненщині втопилася 15-річна волинянка
На Рівненщині втопилася 15-річна волинянка
На Рівненщині втопилася 15-річна волинянка
На Рівненщині втопилася 15-річна волинянка
На Рівненщині втопилася 15-річна волинянка
На Рівненщині втопилася 15-річна волинянка

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Теги: волинянка, потопельниця
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