На Рівненщині втопилася 15-річна волинянка





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Трагічний випадок стався учора, 2 серпня, близько 21:15 на водоймі у селі Жобрин.



Поліцейські встановили, що 15-річна жителька села Цумань Волинської області разом із друзями відпочивала біля водойми. Увечері дівчина пішла купатися, після чого раптово зникла з поля зору. Тіло неповнолітньої підняли з річки та передали до бюро судово-медичної експертизи.



Слідчий проводить досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство із відміткою нещасний випадок).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Рівненському районі втопилася неповнолітня.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Трагічний випадок стався учора, 2 серпня, близько 21:15 на водоймі у селі Жобрин.Поліцейські встановили, що 15-річна жителька села Цумань Волинської області разом із друзями відпочивала біля водойми. Увечері дівчина пішла купатися, після чого раптово зникла з поля зору. Тіло неповнолітньої підняли з річки та передали до бюро судово-медичної експертизи.Слідчий проводить досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство із відміткою нещасний випадок).

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