На Рівненщині втопилася 15-річна волинянка
Сьогодні, 12:49
У Рівненському районі втопилася неповнолітня.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Трагічний випадок стався учора, 2 серпня, близько 21:15 на водоймі у селі Жобрин.
Поліцейські встановили, що 15-річна жителька села Цумань Волинської області разом із друзями відпочивала біля водойми. Увечері дівчина пішла купатися, після чого раптово зникла з поля зору. Тіло неповнолітньої підняли з річки та передали до бюро судово-медичної експертизи.
Слідчий проводить досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство із відміткою нещасний випадок).
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Трагічний випадок стався учора, 2 серпня, близько 21:15 на водоймі у селі Жобрин.
Поліцейські встановили, що 15-річна жителька села Цумань Волинської області разом із друзями відпочивала біля водойми. Увечері дівчина пішла купатися, після чого раптово зникла з поля зору. Тіло неповнолітньої підняли з річки та передали до бюро судово-медичної експертизи.
Слідчий проводить досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство із відміткою нещасний випадок).
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