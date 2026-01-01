На Волині - смертельна аварія: водій авто зіткнувся із вантажівкою

На Волині правоохоронці розслідують ряд ДТП, що трапились на дорогах області.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Одна з них була летальною.Так, 2 серпня житель Вараша з Рівненщини, 1961 року народження, на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин, раптово виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою. Водій Dodge, на жаль, загинув. Відомості за фактом внесені в ЄРДР за ч.2 ст.286 КК України.Інформація про ДТП 1 серпня.Ковельський район: водій мотоцикла Loncin, 1999 року народження, керуючи в алкогольному сп’янінні, не врахував дорожню обстановку та впав, внаслідок чого отримав травми. Ушкодження отримав і пасажир, 1989 року народження.Любомльщина: поблизу с. Полапи водій мотоцикла Suzuki, 1988 року народження, обганяючи Volkswagen Passat, не врахував дорожньої обстановки та допустив зіткнення з ним. Мотоцикліст отримав струс та переломи.Інші ДТП 2 серпня.Голоби: водій мотоцикла Alpha, 2006 року народження, не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості руху та допустив зіткнення з Vоlkswagen Touran. Травми та переломи отримав і він, і пасажир мотоцикла, 2009 року народження.Ковель: водій Lifan, 2008 року народження, не дотримався безпечної швидкості руху, не стежив за дорожньою обстановкою та допустив падіння на дорожнє покриття. Внаслідок цього отримав перелом і садна.Нововолинськ: водій Volkswagen Golf, 1984 року народження, не надав перевагу в русі мотоциклу Loncin, внаслідок чого керманич двоколісного, 1986 року народження, отримав складні травми і був ушпиталений.У с. Гряди Володимирського району, електровелосипедом керував хлопець 2006 року народження. В якийсь момент він не впорався з керуванням і впав. Чоловік отримав важкі травми, попередньо, був у стані сп’яніння.На всіх місцях аварій з потерпілими і загиблим працювали слідчо-оперативні групи поліції та співробітники слідчого управління ГУНП. Обставини аварій досліджуються в рамках кримінальних проваджень.