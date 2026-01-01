У Луцьку прощаються із 14-річним школярем, який загинув у ДТП на Соборності

загиблим у ДТП на Соборності 14-річним підлітком.



Попрощатися з загиблим школярем прийшли його однокласники, друзі, вчителі і учасники футзальної команди, учасником якої був хлопець, повідомили кореспонденти



У цей же час у Луцькому міськрайонному суді обирають запобіжний захід 19-річному водію, якого обвинувачують у вичненні смертельної ДТП.



Що відомо про смертельну ДТП на Соборності у Луцьку



31 липня о 22:45 на проспекті Соборності у Луцьку 19-річний водій Audi A7 рухаючись на червоний сигнал світлофора, з перевищенням швидкості збив 14-річного пішохода. Усе це сталося на пішохідному переході.



Підліток, якому 4 серпня мало б виповнитися 15 років, загинув на місці ДТП.



Попередньо, водій був тверезий. Відомо, що йому 19 років, він житель села Камінь-Каширського району. 2 серпня водію оголосили підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху. Йому інкримінують ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 3 серпня в Будинку панахиди у Луцьку прощаються зПопрощатися з загиблим школярем прийшли його однокласники, друзі, вчителі і учасники футзальної команди, учасником якої був хлопець, повідомили кореспонденти Суспільного У цей же час у Луцькому міськрайонному суді обирають запобіжний захід 19-річному водію, якого обвинувачують у вичненні смертельної ДТП.31 липня о 22:45 на проспекті Соборності у Луцьку 19-річний водій Audi A7 рухаючись на червоний сигнал світлофора, з перевищенням швидкості збив 14-річного пішохода. Усе це сталося на пішохідному переході.Підліток, якому 4 серпня мало б виповнитися 15 років, загинув на місці ДТП.Попередньо, водій був тверезий. Відомо, що йому 19 років, він житель села Камінь-Каширського району. 2 серпня водію оголосили підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху. Йому інкримінують ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

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