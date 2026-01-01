«Напевно, бронювання»: депутат Луцькради прокоментував свою роботу на «Луцькспецкомунтрансі». ВІДЕО

Роман Кравчук розповів, що роботу в комунальному підприємстві «Луцькспецкомунтранс» йому запропонував його керівник Володимир Марценюк. За словами Кравчука, вони спілкувалися про плани будівництва сміттєпереробного заводу та можливість залучити до цього проєкту міжнародне фінансування.



Про це Роман Кравчук Віталія Ткачука “Генерація успішних людей”.



«Я мав можливість товаришувати з Володимиром Марценюком. Ми мали розмову, спілкувалися. Він сказав: “У нас є класна ідея щодо будівництва сміттєпереробного заводу”. Це дуже цікава історія і, на мою думку, дуже болюче питання, яке сьогодні є. Він запропонував спробувати попрацювати над цим питанням, оскільки я трохи працював із міжнародним напрямком», — розповів Кравчук.



На підприємстві він працював економістом із впровадження інноваційних технологій та міжнародної співпраці. Кравчук пояснив, що має вищу економічну освіту та ступінь магістра економіки, хоча до того не мав значного практичного досвіду роботи за спеціальністю.

Основним його завданням було техніко-економічне обґрунтування будівництва сміттєпереробного заводу біля полігону у Брищі.



«Ми робили техніко-економічне обґрунтування для нашого заводу на Брищі. Це дуже складний момент, тому що полігону залишається буквально кілька років такої інтенсивної роботи. Для громади буде неймовірним успіхом, якщо ми побудуємо цей сміттєпереробний завод.



Моє завдання полягало в тому, щоб робити техніко-економічне обґрунтування», — зазначив він.



Водночас Кравчук визнав, що робота у сфері поводження з відходами не стала його покликанням.



«Я спробував цю історію, попрацював. Але, якщо чесно, це не моє покликання — працювати у цій сфері», — сказав депутат.

Під час розмови ведучий прямо запитав Кравчука, чи могло працевлаштування на комунальному підприємстві бути пов’язане з можливістю отримати бронювання від мобілізації. Кравчук цього не заперечив.



«Я не заперечую той момент, що був заброньований. Це була для мене можливість на той момент мати бронювання. Але ідея створити щось більше і спробувати щось зробити в нашому місті також була присутня», — відповів він.



На уточнювальне запитання, що було важливішим мотивом — робота над сміттєпереробним заводом чи бронювання, Кравчук сказав: «Напевно, бронювання. Напевно, так».



ДИВИТИСЯ ПОВНІСТЮ РОЗМОВУ З РОМАНОМ КРАВЧУКОМ:









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Депутат Луцької міської радирозповів, що роботу в комунальному підприємстві «Луцькспецкомунтранс» йому запропонував його керівник. За словами Кравчука, вони спілкувалися про плани будівництва сміттєпереробного заводу та можливість залучити до цього проєкту міжнародне фінансування.Про це Роман Кравчук розповів в ефірі проекту“Генерація успішних людей”.«Я мав можливість товаришувати з Володимиром Марценюком. Ми мали розмову, спілкувалися. Він сказав: “У нас є класна ідея щодо будівництва сміттєпереробного заводу”. Це дуже цікава історія і, на мою думку, дуже болюче питання, яке сьогодні є. Він запропонував спробувати попрацювати над цим питанням, оскільки я трохи працював із міжнародним напрямком», — розповів Кравчук.На підприємстві він працював економістом із впровадження інноваційних технологій та міжнародної співпраці. Кравчук пояснив, що має вищу економічну освіту та ступінь магістра економіки, хоча до того не мав значного практичного досвіду роботи за спеціальністю.Основним його завданням було техніко-економічне обґрунтування будівництва сміттєпереробного заводу біля полігону у Брищі.«Ми робили техніко-економічне обґрунтування для нашого заводу на Брищі. Це дуже складний момент, тому що полігону залишається буквально кілька років такої інтенсивної роботи. Для громади буде неймовірним успіхом, якщо ми побудуємо цей сміттєпереробний завод.Моє завдання полягало в тому, щоб робити техніко-економічне обґрунтування», — зазначив він.«Я спробував цю історію, попрацював. Але, якщо чесно, це не моє покликання — працювати у цій сфері», — сказав депутат.Під час розмови ведучий прямо запитав Кравчука, чи могло працевлаштування на комунальному підприємстві бути пов’язане з можливістю отримати бронювання від мобілізації. Кравчук цього не заперечив.«Я не заперечую той момент, що був заброньований. Це була для мене можливість на той момент мати бронювання. Але ідея створити щось більше і спробувати щось зробити в нашому місті також була присутня», — відповів він.На уточнювальне запитання, що було важливішим мотивом — робота над сміттєпереробним заводом чи бронювання, Кравчук сказав: «Напевно, бронювання. Напевно, так».

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