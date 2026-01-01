СБУ затримала коригувальника фсб, який наводив російську балістику по Києву
Сьогодні, 19:04
Служба безпеки затримала ще одного коригувальника масованих ракетно-дронових ударів рф по Києву. Ним виявився завербований фсб місцевий будівельник, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Як з’ясувало розслідування, рецидивіст виконував завдання ворога з наведення російської балістики і ударних дронів по логістичних центрах та складах у столичному регіоні.
Крім цього, агент відстежував місця дислокації Сил оборони, зокрема розташування блокпостів та пунктів базування українських безпілотних систем.
Щоб виявити потенційні «цілі», він обходив місцевість з активованою функцією GPS-навігації на смартфоні, за допомогою якої рашисти контролювали всі маршрути розвідвилазок фігуранта.
У разі виявлення об’єктів, які, на думку агента, могли належати до логістичної та оборонної інфраструктури, він знімав їх на фото та відео, а також позначав їхні координати на гугл-карті.
Одночасно зловмисник фіксував наслідки попередніх ударів по Києву.
Зібрану інформацію фігурант узагальнював в агентурний «звіт» для подальшої передачі куратору від фсб.
Співробітники СБУ затримали зловмисника «по гарячих слідах» у квартирі його знайомих, коли він повернувся після ще однієї розвідвилазки.
За матеріалами справи, рецидивіст був завербований фсб після того, як потрапив до уваги російських спецслужбістів у Телеграм-каналах з пошуку «легких» заробітків.
Під час обшуку в затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.
Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Як з’ясувало розслідування, рецидивіст виконував завдання ворога з наведення російської балістики і ударних дронів по логістичних центрах та складах у столичному регіоні.
Крім цього, агент відстежував місця дислокації Сил оборони, зокрема розташування блокпостів та пунктів базування українських безпілотних систем.
Щоб виявити потенційні «цілі», він обходив місцевість з активованою функцією GPS-навігації на смартфоні, за допомогою якої рашисти контролювали всі маршрути розвідвилазок фігуранта.
У разі виявлення об’єктів, які, на думку агента, могли належати до логістичної та оборонної інфраструктури, він знімав їх на фото та відео, а також позначав їхні координати на гугл-карті.
Одночасно зловмисник фіксував наслідки попередніх ударів по Києву.
Зібрану інформацію фігурант узагальнював в агентурний «звіт» для подальшої передачі куратору від фсб.
Співробітники СБУ затримали зловмисника «по гарячих слідах» у квартирі його знайомих, коли він повернувся після ще однієї розвідвилазки.
За матеріалами справи, рецидивіст був завербований фсб після того, як потрапив до уваги російських спецслужбістів у Телеграм-каналах з пошуку «легких» заробітків.
Під час обшуку в затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.
Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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