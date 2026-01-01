СБУ затримала коригувальника фсб, який наводив російську балістику по Києву

Служба безпеки затримала ще одного коригувальника масованих ракетно-дронових ударів рф по Києву. Ним виявився завербований фсб місцевий будівельник, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Як з’ясувало розслідування, рецидивіст виконував завдання ворога з наведення російської балістики і ударних дронів по логістичних центрах та складах у столичному регіоні.Крім цього, агент відстежував місця дислокації Сил оборони, зокрема розташування блокпостів та пунктів базування українських безпілотних систем.Щоб виявити потенційні «цілі», він обходив місцевість з активованою функцією GPS-навігації на смартфоні, за допомогою якої рашисти контролювали всі маршрути розвідвилазок фігуранта.У разі виявлення об’єктів, які, на думку агента, могли належати до логістичної та оборонної інфраструктури, він знімав їх на фото та відео, а також позначав їхні координати на гугл-карті.Одночасно зловмисник фіксував наслідки попередніх ударів по Києву.Зібрану інформацію фігурант узагальнював в агентурний «звіт» для подальшої передачі куратору від фсб.Співробітники СБУ затримали зловмисника «по гарячих слідах» у квартирі його знайомих, коли він повернувся після ще однієї розвідвилазки.За матеріалами справи, рецидивіст був завербований фсб після того, як потрапив до уваги російських спецслужбістів у Телеграм-каналах з пошуку «легких» заробітків.Під час обшуку в затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.