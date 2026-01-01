Загинув Олексій Юков, який займався пошуками загиблих військових

Олексій Юков, який очолював групу «Плацдарм», що займалася пошуками загиблих військових, загинув на лінії зіткнення.



Про це повідомили його дружина Євгенія та військовослужбовець Сергій Гнезділов, пише



За даними Гнєзділова, Юков зазнав смертельного поранення під час ексгумації тіл на лінії зіткнення.



«Більшу частину свого життя він повертав загиблим імена, жив в Словʼянську. Його імʼя — це про Український Донбас та повагу до кожного загиблого, якого він повернув рідним», — написав він.



Волонтерська пошукова група «Плацдарм», яку очолював Юков, першою в Україні почала шукати загиблих — ще під час війни на Донбасі (АТО). Згодом волонтери під керівництвом Олексія стали шукати тіла російських солдатів, закатованих та вбитих місцевих жителів, українських військових, які загинули, захищаючи незалежність України.



Сам Олексій у подкасті на hromadske розповідав, що у 12 років побачив місце бою радянських і німецьких військ біля населеного пункту Богородичне: «Я побачив, скільки людей лежало на поверхні — розмародерених, викопаних, викинутих. Черепи, каски, боєприпаси були розкидані по всьому лісу. З того часу я почав займатися пошуком загиблих у Другій світовій війні».



У 2024 році Олексій Юков став одним із героїв hromadske — це нагорода для героїв наших матеріалів, якою ми відзначаємо українців, що роблять неможливе, надихаючи нас та наших читачів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! , який очолював групу «Плацдарм», що займалася пошуками загиблих військових, загинув на лінії зіткнення.Про це повідомили його дружината військовослужбовець, пише Громадське За даними Гнєзділова, Юков зазнав смертельного поранення під час ексгумації тіл на лінії зіткнення.«Більшу частину свого життя він повертав загиблим імена, жив в Словʼянську. Його імʼя — це про Український Донбас та повагу до кожного загиблого, якого він повернув рідним», — написав він.Волонтерська пошукова група «Плацдарм», яку очолював Юков, першою в Україні почала шукати загиблих — ще під час війни на Донбасі (АТО). Згодом волонтери під керівництвом Олексія стали шукати тіла російських солдатів, закатованих та вбитих місцевих жителів, українських військових, які загинули, захищаючи незалежність України.Сам Олексій у подкасті на hromadske розповідав, що у 12 років побачив місце бою радянських і німецьких військ біля населеного пункту Богородичне: «Я побачив, скільки людей лежало на поверхні — розмародерених, викопаних, викинутих. Черепи, каски, боєприпаси були розкидані по всьому лісу. З того часу я почав займатися пошуком загиблих у Другій світовій війні».У 2024 році Олексій Юков став одним із героїв hromadske — це нагорода для героїв наших матеріалів, якою ми відзначаємо українців, що роблять неможливе, надихаючи нас та наших читачів.

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