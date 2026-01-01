Біля Луцька перекинувся автомобіль: 19-річний водій не впорався з керуванням
Сьогодні, 16:29
Учора, 4 серпня, патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася у селі Рованці.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
На місці події інспектори встановили, що водій автомобіля Mercedes не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням. Унаслідок цього транспортний засіб перекинувся та зазнав механічних пошкоджень.
На 19-річного водія інспектори склали протокол за ст. 124 КУПАП (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
На місці події інспектори встановили, що водій автомобіля Mercedes не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням. Унаслідок цього транспортний засіб перекинувся та зазнав механічних пошкоджень.
На 19-річного водія інспектори склали протокол за ст. 124 КУПАП (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.
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