Росія може запускати до 100 балістичних ракет щомісяця





Про це заявив позаштатний радник Президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов, пише



За словами Бескрестнова, у ніч на 5 серпня російські війська здійснили масовану балістичну атаку по українських виробничих потужностях і складах.



"Сьогодні вночі відбулася дуже потужна атака балістикою на наше виробництво, на наші склади… І так буде далі, поки у ворога є балістика", – зазначив він.



Він наголосив, що останнім часом російські війська дедалі частіше завдають ударів по цивільній інфраструктурі, не обираючи конкретний тип об'єктів. Серед цілей – склади продуктів харчування, будівельних матеріалів, торговельні мережі, логістичні центри та українські підприємства.



За оцінкою Бескрестнова, після нинішнього сплеску інтенсивності атак Росія зможе підтримувати темп застосування приблизно 100 балістичних ракет щомісяця.



Окремо він звернув увагу на діяльність російської агентури. За його словами, для наведення ударів окупанти використовують людей, які стежать за об'єктами, рухом транспорту та передають зібрану інформацію. Подібний механізм, як стверджує Бескрестнов, застосовувався і під час атаки на його будинок.



Радник закликав український бізнес переглянути підходи до зберігання товарів і логістики. Зокрема, рекомендував не накопичувати великі партії вантажів в одному місці, використовувати невеликі складські приміщення та диверсифікувати логістичні маршрути. На його думку, це допоможе зменшити ризики втрат і ускладнить Росії спроби створити дефіцит товарів в Україні.



Атака 5 серпня



Після опівночі Росія розпочала масовану балістичну й дронову атаку на Київ та столичний регіон. Пролунали десятки вибухів у різних районах. У Києві загинула одна людина, щонайменше 26 отримали поранення. В області жертв 16. Більшість з них загинула в Броварському районі. Ще понад 20 людей дістали поранень.



Є загиблі на залізничній платформі в Броварському районі, розташованій поруч із атакованими складами. Пошкоджена залізнична інфраструктура.



Під удар потрапили одразу декілька об'єктів Епіцентру. Також внаслідок масованої російської атаки був знищений сортувальний центр «Нової пошти» у Києві.



Окупанти били по об'єктах, що не дотичні до війни: пивоварній компанії, складах будматеріалів, цивільній логістиці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія здатна застосовувати близько 100 балістичних ракет на місяць і продовжить атакувати українські склади, виробництва, логістичні центри та об'єкти ритейлу.Про це заявив позаштатний радник Президента України, пише Укрінформ За словами Бескрестнова, у ніч на 5 серпня російські війська здійснили масовану балістичну атаку по українських виробничих потужностях і складах."Сьогодні вночі відбулася дуже потужна атака балістикою на наше виробництво, на наші склади… І так буде далі, поки у ворога є балістика", – зазначив він.Він наголосив, що останнім часом російські війська дедалі частіше завдають ударів по цивільній інфраструктурі, не обираючи конкретний тип об'єктів. Серед цілей – склади продуктів харчування, будівельних матеріалів, торговельні мережі, логістичні центри та українські підприємства.За оцінкою Бескрестнова, після нинішнього сплеску інтенсивності атак Росія зможе підтримувати темп застосування приблизно 100 балістичних ракет щомісяця.Окремо він звернув увагу на діяльність російської агентури. За його словами, для наведення ударів окупанти використовують людей, які стежать за об'єктами, рухом транспорту та передають зібрану інформацію. Подібний механізм, як стверджує Бескрестнов, застосовувався і під час атаки на його будинок.Радник закликав український бізнес переглянути підходи до зберігання товарів і логістики. Зокрема, рекомендував не накопичувати великі партії вантажів в одному місці, використовувати невеликі складські приміщення та диверсифікувати логістичні маршрути. На його думку, це допоможе зменшити ризики втрат і ускладнить Росії спроби створити дефіцит товарів в Україні.Після опівночі Росія розпочала масовану балістичну й дронову атаку на Київ та столичний регіон. Пролунали десятки вибухів у різних районах. У Києві загинула одна людина, щонайменше 26 отримали поранення. В області жертв 16. Більшість з них загинула в Броварському районі. Ще понад 20 людей дістали поранень.Є загиблі на залізничній платформі в Броварському районі, розташованій поруч із атакованими складами. Пошкоджена залізнична інфраструктура.Під удар потрапили одразу декілька об'єктів Епіцентру. Також внаслідок масованої російської атаки був знищений сортувальний центр «Нової пошти» у Києві.Окупанти били по об'єктах, що не дотичні до війни: пивоварній компанії, складах будматеріалів, цивільній логістиці.

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