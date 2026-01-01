У Волинській ОВА призначили уповноваженого з питань безбар’єрності

Денис Денищенко, який координуватиме роботу зі створення доступного середовища в області та розглядатиме звернення жителів, пише



Уповноважений координуватиме роботу зі створення безбар’єрного простору в області, взаємодіятиме з територіальними громадами, підприємствами, установами, організаціями та громадськістю, а також сприятиме реалізації державної політики у сфері безбар’єрності на регіональному рівні, зазначають у Волинській ОВА.



Із яких питань можна звернутися



фізична безбар’єрність:



доступність адміністративних будівель, закладів освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, соціального захисту та ЦНАПів;



облаштування безбар’єрних маршрутів;



доступність громадського простору, тротуарів, пішохідних переходів, парків і зон відпочинку;



доступність громадського транспорту та транспортної інфраструктури;



дотримання вимог доступності під час нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту;



інформаційна безбар’єрність:



доступність інформації для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп;



використання простої мови, шрифту Брайля, піктограм, субтитрів і перекладу жестовою мовою;



доступна навігація та інформаційний супровід в установах.



цифрова безбар’єрність:



доступність офіційних сайтів, електронних сервісів і цифрових послуг;



отримання адміністративних та інших послуг онлайн;



усунення цифрових бар’єрів;



суспільна та громадянська безбар’єрність:



рівний доступ до участі в суспільному житті;



участь людей з інвалідністю, ветеранів та інших маломобільних груп у громадських заходах;



взаємодія влади з громадськими організаціями;



робота ветеранських просторів;



доступність медичних, соціальних і реабілітаційних послуг та установ;



освітня безбар’єрність:



створення умов для інклюзивної освіти;



доступність закладів освіти;



організація навчання дітей з особливими освітніми потребами;



формування безбар’єрного освітнього середовища;



економічна безбар’єрність:



працевлаштування людей з інвалідністю;



створення доступних робочих місць;



співпраця з роботодавцями щодо впровадження принципів безбар’єрності;



доступність об’єктів торгівлі, громадського харчування та сфери послуг.



Як звернутися до уповноваженого



Контакти:



телефон: +380 332 778 124;



електронна пошта:



адреса: м. Луцьк, Київський майдан, 9 (Волинська ОВА).



Особистий прийом громадян проводять у перший понеділок кожного місяця за попереднім записом.



Записатися можна через Управління містобудування та архітектури Волинської ОВА:



адреса: м. Луцьк, Київський майдан, 9, кабінет 705;



телефони: +380 332 77 82 25, +380 680 52 51 17;



електронні адреси: [email protected].

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинській обласній військовій адміністрації визначили уповноваженого з питань безбар’єрності. Ним став заступник голови ОВА, який координуватиме роботу зі створення доступного середовища в області та розглядатиме звернення жителів, пише misto.media Уповноважений координуватиме роботу зі створення безбар’єрного простору в області, взаємодіятиме з територіальними громадами, підприємствами, установами, організаціями та громадськістю, а також сприятиме реалізації державної політики у сфері безбар’єрності на регіональному рівні, зазначають у Волинській ОВА.фізична безбар’єрність:доступність адміністративних будівель, закладів освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, соціального захисту та ЦНАПів;облаштування безбар’єрних маршрутів;доступність громадського простору, тротуарів, пішохідних переходів, парків і зон відпочинку;доступність громадського транспорту та транспортної інфраструктури;дотримання вимог доступності під час нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту;інформаційна безбар’єрність:доступність інформації для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп;використання простої мови, шрифту Брайля, піктограм, субтитрів і перекладу жестовою мовою;доступна навігація та інформаційний супровід в установах.цифрова безбар’єрність:доступність офіційних сайтів, електронних сервісів і цифрових послуг;отримання адміністративних та інших послуг онлайн;усунення цифрових бар’єрів;суспільна та громадянська безбар’єрність:рівний доступ до участі в суспільному житті;участь людей з інвалідністю, ветеранів та інших маломобільних груп у громадських заходах;взаємодія влади з громадськими організаціями;робота ветеранських просторів;доступність медичних, соціальних і реабілітаційних послуг та установ;освітня безбар’єрність:створення умов для інклюзивної освіти;доступність закладів освіти;організація навчання дітей з особливими освітніми потребами;формування безбар’єрного освітнього середовища;економічна безбар’єрність:працевлаштування людей з інвалідністю;створення доступних робочих місць;співпраця з роботодавцями щодо впровадження принципів безбар’єрності;доступність об’єктів торгівлі, громадського харчування та сфери послуг.Контакти:телефон: +380 332 778 124;електронна пошта: [email protected] адреса: м. Луцьк, Київський майдан, 9 (Волинська ОВА).Особистий прийом громадян проводять у перший понеділок кожного місяця за попереднім записом.Записатися можна через Управління містобудування та архітектури Волинської ОВА:адреса: м. Луцьк, Київський майдан, 9, кабінет 705;телефони: +380 332 77 82 25, +380 680 52 51 17;електронні адреси: [email protected]

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