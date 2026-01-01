У Волинській ОВА призначили уповноваженого з питань безбар’єрності

У Волинській ОВА призначили уповноваженого з питань безбар’єрності
У Волинській обласній військовій адміністрації визначили уповноваженого з питань безбар’єрності. Ним став заступник голови ОВА Денис Денищенко, який координуватиме роботу зі створення доступного середовища в області та розглядатиме звернення жителів, пише misto.media.

Уповноважений координуватиме роботу зі створення безбар’єрного простору в області, взаємодіятиме з територіальними громадами, підприємствами, установами, організаціями та громадськістю, а також сприятиме реалізації державної політики у сфері безбар’єрності на регіональному рівні, зазначають у Волинській ОВА.

Із яких питань можна звернутися

фізична безбар’єрність:

доступність адміністративних будівель, закладів освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, соціального захисту та ЦНАПів;

облаштування безбар’єрних маршрутів;

доступність громадського простору, тротуарів, пішохідних переходів, парків і зон відпочинку;

доступність громадського транспорту та транспортної інфраструктури;

дотримання вимог доступності під час нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту;

інформаційна безбар’єрність:

доступність інформації для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп;

використання простої мови, шрифту Брайля, піктограм, субтитрів і перекладу жестовою мовою;

доступна навігація та інформаційний супровід в установах.

цифрова безбар’єрність:

доступність офіційних сайтів, електронних сервісів і цифрових послуг;

отримання адміністративних та інших послуг онлайн;

усунення цифрових бар’єрів;

суспільна та громадянська безбар’єрність:

рівний доступ до участі в суспільному житті;

участь людей з інвалідністю, ветеранів та інших маломобільних груп у громадських заходах;

взаємодія влади з громадськими організаціями;

робота ветеранських просторів;

доступність медичних, соціальних і реабілітаційних послуг та установ;

освітня безбар’єрність:

створення умов для інклюзивної освіти;

доступність закладів освіти;

організація навчання дітей з особливими освітніми потребами;

формування безбар’єрного освітнього середовища;

економічна безбар’єрність:

працевлаштування людей з інвалідністю;

створення доступних робочих місць;

співпраця з роботодавцями щодо впровадження принципів безбар’єрності;

доступність об’єктів торгівлі, громадського харчування та сфери послуг.

Як звернутися до уповноваженого

Контакти:

телефон: +380 332 778 124;

електронна пошта: [email protected];

адреса: м. Луцьк, Київський майдан, 9 (Волинська ОВА).

Особистий прийом громадян проводять у перший понеділок кожного місяця за попереднім записом.

Записатися можна через Управління містобудування та архітектури Волинської ОВА:

адреса: м. Луцьк, Київський майдан, 9, кабінет 705;

телефони: +380 332 77 82 25, +380 680 52 51 17;

електронні адреси: [email protected], [email protected].

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Теги: Волинська ОВА, уповноважений
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