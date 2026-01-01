У Волинській ОВА призначили уповноваженого з питань безбар’єрності
Сьогодні, 14:09
У Волинській обласній військовій адміністрації визначили уповноваженого з питань безбар’єрності. Ним став заступник голови ОВА Денис Денищенко, який координуватиме роботу зі створення доступного середовища в області та розглядатиме звернення жителів, пише misto.media.
Уповноважений координуватиме роботу зі створення безбар’єрного простору в області, взаємодіятиме з територіальними громадами, підприємствами, установами, організаціями та громадськістю, а також сприятиме реалізації державної політики у сфері безбар’єрності на регіональному рівні, зазначають у Волинській ОВА.
Із яких питань можна звернутися
фізична безбар’єрність:
доступність адміністративних будівель, закладів освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, соціального захисту та ЦНАПів;
облаштування безбар’єрних маршрутів;
доступність громадського простору, тротуарів, пішохідних переходів, парків і зон відпочинку;
доступність громадського транспорту та транспортної інфраструктури;
дотримання вимог доступності під час нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту;
інформаційна безбар’єрність:
доступність інформації для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп;
використання простої мови, шрифту Брайля, піктограм, субтитрів і перекладу жестовою мовою;
доступна навігація та інформаційний супровід в установах.
цифрова безбар’єрність:
доступність офіційних сайтів, електронних сервісів і цифрових послуг;
отримання адміністративних та інших послуг онлайн;
усунення цифрових бар’єрів;
суспільна та громадянська безбар’єрність:
рівний доступ до участі в суспільному житті;
участь людей з інвалідністю, ветеранів та інших маломобільних груп у громадських заходах;
взаємодія влади з громадськими організаціями;
робота ветеранських просторів;
доступність медичних, соціальних і реабілітаційних послуг та установ;
освітня безбар’єрність:
створення умов для інклюзивної освіти;
доступність закладів освіти;
організація навчання дітей з особливими освітніми потребами;
формування безбар’єрного освітнього середовища;
економічна безбар’єрність:
працевлаштування людей з інвалідністю;
створення доступних робочих місць;
співпраця з роботодавцями щодо впровадження принципів безбар’єрності;
доступність об’єктів торгівлі, громадського харчування та сфери послуг.
Як звернутися до уповноваженого
Контакти:
телефон: +380 332 778 124;
електронна пошта: [email protected];
адреса: м. Луцьк, Київський майдан, 9 (Волинська ОВА).
Особистий прийом громадян проводять у перший понеділок кожного місяця за попереднім записом.
Записатися можна через Управління містобудування та архітектури Волинської ОВА:
адреса: м. Луцьк, Київський майдан, 9, кабінет 705;
телефони: +380 332 77 82 25, +380 680 52 51 17;
електронні адреси: [email protected], [email protected].
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Уповноважений координуватиме роботу зі створення безбар’єрного простору в області, взаємодіятиме з територіальними громадами, підприємствами, установами, організаціями та громадськістю, а також сприятиме реалізації державної політики у сфері безбар’єрності на регіональному рівні, зазначають у Волинській ОВА.
Із яких питань можна звернутися
фізична безбар’єрність:
доступність адміністративних будівель, закладів освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, соціального захисту та ЦНАПів;
облаштування безбар’єрних маршрутів;
доступність громадського простору, тротуарів, пішохідних переходів, парків і зон відпочинку;
доступність громадського транспорту та транспортної інфраструктури;
дотримання вимог доступності під час нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту;
інформаційна безбар’єрність:
доступність інформації для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп;
використання простої мови, шрифту Брайля, піктограм, субтитрів і перекладу жестовою мовою;
доступна навігація та інформаційний супровід в установах.
цифрова безбар’єрність:
доступність офіційних сайтів, електронних сервісів і цифрових послуг;
отримання адміністративних та інших послуг онлайн;
усунення цифрових бар’єрів;
суспільна та громадянська безбар’єрність:
рівний доступ до участі в суспільному житті;
участь людей з інвалідністю, ветеранів та інших маломобільних груп у громадських заходах;
взаємодія влади з громадськими організаціями;
робота ветеранських просторів;
доступність медичних, соціальних і реабілітаційних послуг та установ;
освітня безбар’єрність:
створення умов для інклюзивної освіти;
доступність закладів освіти;
організація навчання дітей з особливими освітніми потребами;
формування безбар’єрного освітнього середовища;
економічна безбар’єрність:
працевлаштування людей з інвалідністю;
створення доступних робочих місць;
співпраця з роботодавцями щодо впровадження принципів безбар’єрності;
доступність об’єктів торгівлі, громадського харчування та сфери послуг.
Як звернутися до уповноваженого
Контакти:
телефон: +380 332 778 124;
електронна пошта: [email protected];
адреса: м. Луцьк, Київський майдан, 9 (Волинська ОВА).
Особистий прийом громадян проводять у перший понеділок кожного місяця за попереднім записом.
Записатися можна через Управління містобудування та архітектури Волинської ОВА:
адреса: м. Луцьк, Київський майдан, 9, кабінет 705;
телефони: +380 332 77 82 25, +380 680 52 51 17;
електронні адреси: [email protected], [email protected].
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