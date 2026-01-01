Трамп відкинув прохання Зеленського щодо ракет для Patriot, - FT

Дональд Трамп відмовився надати Україні ракети-перехоплювачі для систем Patriot навіть після особистого прохання українського лідера Володимира Зеленського.



Про це повідомляє



Як стверджують джерела, Трамп відхилив прохання Зеленського під час зустрічі в Овальному кабінеті 28 липня.



Президент України просив свого американського колегу надати ще кілька сотень ракет-перехоплювачів для систем Patriot.



Очільник Білого дому одразу дав зрозуміти, що не буде цього робити.



За словами анонімних джерел, Трамп пояснив Зеленському свою відмову дефіцитом запасів у США.



Окрім того, він додав, що ці ракети потрібні для захисту американських об'єктів на Близькому Сході та в країнах Перської затоки у війні з Іраном.



Примітно, що під час масованої атаки РФ на Україну 5 серпня сили ППО не змогли знешкодити жодної з 28 ворожих ракет.



На цьому тлі Зеленський вкотре звернувся до союзників Києва.



"Партнери, які не готові допомагати активніше з постачанням перехоплювачів уже зараз, можуть допомогти новими санкційними кроками. Значна частина російського виробництва балістичних ракет не перебуває під санкціями. Досі", — наголосив президент України.



Він також нагадав, що потрібні нові кроки від G7, Європейського Союзу та всіх, хто підтримує захист життя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент СШАвідмовився надати Україні ракети-перехоплювачі для систем Patriot навіть після особистого прохання українського лідераПро це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.Як стверджують джерела, Трамп відхилив прохання Зеленського під час зустрічі в Овальному кабінеті 28 липня.Президент України просив свого американського колегу надати ще кілька сотень ракет-перехоплювачів для систем Patriot.Очільник Білого дому одразу дав зрозуміти, що не буде цього робити.За словами анонімних джерел, Трамп пояснив Зеленському свою відмову дефіцитом запасів у США.Окрім того, він додав, що ці ракети потрібні для захисту американських об'єктів на Близькому Сході та в країнах Перської затоки у війні з Іраном.Примітно, що під час масованої атаки РФ на Україну 5 серпня сили ППО не змогли знешкодити жодної з 28 ворожих ракет.На цьому тлі Зеленський вкотре звернувся до союзників Києва."Партнери, які не готові допомагати активніше з постачанням перехоплювачів уже зараз, можуть допомогти новими санкційними кроками. Значна частина російського виробництва балістичних ракет не перебуває під санкціями. Досі", — наголосив президент України.Він також нагадав, що потрібні нові кроки від G7, Європейського Союзу та всіх, хто підтримує захист життя.

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