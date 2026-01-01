Через Волинь китаєць намагався провезти партію БАДів

Волинські митники на посту «Устилуг» припинили протиправний намір громадянина Китаю ввезти без оподаткування комерційну партію дієтичних добавок.Про це повідомили у Волинській митниці.Для в’їзду в Україну водій легковика обрав «зелений коридор», чим стверджував, що не має при собі товару, який необхідно письмово декларувати. Однак його валіза була вщент набита пляшечками з дієтичними добавками в асортименті. Загалом 187 упаковок із десятком тисяч капсул тимчасово вилучили на склад митниці. Їхня орієнтована вартість становить близько 150 тис. грн.Складено протокол про порушення митних правил за ознаками ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України. Недекларування товарів (крім валютних цінностей), що підпадають під встановлені законодавством заборони та/або обмеження щодо ввезення на митну територію України та які переміщуються громадянами, - тягне за собою накладення штрафу з конфіскацією таких товарів або без неї (за рішенням суду)."Дієтична добавка – це особливий харчовий продукт. Законодавством встановлені обмеження на ввезення на митну територію України харчів. Зокрема, без письмового декларування для власних потреб громадянин може ввезти харчові продукти на суму, яка не перевищує еквівалент 200 євро, у кількості не більше одної упаковки або загальною масою, що не перевищує 2 кілограмів кожного найменування на одну особу", - зазначають на митниці.