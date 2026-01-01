Підпалив банк та департамент міськради: як покарали студента з Луцька

Миколу Шевчука у підпалі будівлі департаменту соціальної політики Луцької міськради та відділення банку. Обвинувачений визнав провину, відшкодував завдані збитки й отримав три роки іспитового терміну.



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Як йдеться у вироку від 30 липня, увечері 23 квітня Микола Шевчук отримав у телеграмі завдання від невстановленої людини підпалити – департамент соціальної політики Луцької міської ради на проспекті Волі. Для цього він придбав бензин і запальничку, після чого близько 21:40 розлив легкозаймисту рідину біля входу до будівлі та підпалив її.



У матеріалах справи не вказано, хто саме замовив підпали. Водночас після затримання студента СБУ повідомляла, що він повірив російським агентам, які видавали себе за співробітників української спецслужби та схилили його до влаштування пожеж.



У суді Микола Шевчук повністю визнав провину, розкаявся та просив суворо його не карати. Суд також врахував, що він раніше не судимий, а представники банку й департаменту соціальної політики підтвердили повне відшкодування завданих збитків.



Суддя Ігор Ясельський визнав студента винним за ч. 2 ст. 194 КК України (умисне знищення або пошкодження майна) та призначив йому пʼять років позбавлення волі, однак звільнив від відбування покарання з трирічним випробувальним терміном. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький міськрайонний суд визнав винним 19-річного студентау підпалі будівлі департаменту соціальної політики Луцької міськради та відділення банку. Обвинувачений визнав провину, відшкодував завдані збитки й отримав три роки іспитового терміну.Про це пише zaxid.net Як йдеться у вироку від 30 липня, увечері 23 квітня Микола Шевчук отримав у телеграмі завдання від невстановленої людини підпалити – департамент соціальної політики Луцької міської ради на проспекті Волі. Для цього він придбав бензин і запальничку, після чого близько 21:40 розлив легкозаймисту рідину біля входу до будівлі та підпалив її.У матеріалах справи не вказано, хто саме замовив підпали. Водночас після затримання студента СБУ повідомляла, що він повірив російським агентам, які видавали себе за співробітників української спецслужби та схилили його до влаштування пожеж.У суді Микола Шевчук повністю визнав провину, розкаявся та просив суворо його не карати. Суд також врахував, що він раніше не судимий, а представники банку й департаменту соціальної політики підтвердили повне відшкодування завданих збитків.Суддявизнав студента винним за ч. 2 ст. 194 КК України (умисне знищення або пошкодження майна) та призначив йому пʼять років позбавлення волі, однак звільнив від відбування покарання з трирічним випробувальним терміном. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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