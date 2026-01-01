Північна Корея розгортає свій ракетний підрозділ в росії для атак на Україну, — Reuters





Про це Reuters розповів представник Головного управління розвідки України Андрій Черняк, пише



За даними ГУР, росія планує розмістити північнокорейський ракетний підрозділ з близько 90 військових у Воронезькому регіоні в межах 112-ї ракетної бригади.



В росії очікують, що КНДР оснастить підрозділ 120 балістичними ракетами власного виробництва та шістьома пусковими установками. Крім того, Пхеньян направив до рф ще 40 балістичних ракет КН-23 і КН-24, якими вже раніше била по Україні.



Як пише агентство, росія хоче скористатися тим, що в України немає ракет протиповітряної оборони для збиття балістики, тому може використовувати більше такого озброєння.



Нагадаємо, в ніч проти 30 липня росія вже била двома балістичними ракетами виробництва Північної Кореї поблизу Кривого Рогу, одна з яких убила цілу родину. Ці ракети є повним аналогом російського «Іскандера».



Зазначимо, що з 2023 року по 2025 рік Північна Корея відправила росії 20 тисяч контейнерів, які, зокрема, містили 9 мільйонів боєприпасів, сотню балістичних ракет та понад 200 важких артилерійських знарядь, йшлося у звіті Міністерства закордонних справ Південної Кореї.



Крім зброї, лідер КНДР Кім Чен Ин допомагає армії рф солдатами. За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, у війні росії проти України вже загинуло щонайменше 7058 північнокорейських військовослужбовців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Північна Корея перекидає до Воронезької області в росії свій ракетний підрозділ, який можуть використовувати для атак на Україну. Їх можуть оснастити 120 балістичними ракетами.Про це Reuters розповів представник Головного управління розвідки України, пише Громадське За даними ГУР, росія планує розмістити північнокорейський ракетний підрозділ з близько 90 військових у Воронезькому регіоні в межах 112-ї ракетної бригади.В росії очікують, що КНДР оснастить підрозділ 120 балістичними ракетами власного виробництва та шістьома пусковими установками. Крім того, Пхеньян направив до рф ще 40 балістичних ракет КН-23 і КН-24, якими вже раніше била по Україні.Як пише агентство, росія хоче скористатися тим, що в України немає ракет протиповітряної оборони для збиття балістики, тому може використовувати більше такого озброєння.Нагадаємо, в ніч проти 30 липня росія вже била двома балістичними ракетами виробництва Північної Кореї поблизу Кривого Рогу, одна з яких убила цілу родину. Ці ракети є повним аналогом російського «Іскандера».Зазначимо, що з 2023 року по 2025 рік Північна Корея відправила росії 20 тисяч контейнерів, які, зокрема, містили 9 мільйонів боєприпасів, сотню балістичних ракет та понад 200 важких артилерійських знарядь, йшлося у звіті Міністерства закордонних справ Південної Кореї.Крім зброї, лідер КНДРдопомагає армії рф солдатами. За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, у війні росії проти України вже загинуло щонайменше 7058 північнокорейських військовослужбовців.

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