Водорослі та очерет на пляжі: коли розчистять річку Стир у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 10:33
Берег річки Стир на пляжі у Центральному парку поріс водоростями та очеретом, дно замулилось та знизився рівень води.
Про це відпочивальники скаржились ще наприкінці червня. Станом на 5 серпня ситуація не змінилась.
Чому досі нерозчищений від водоростей пляж у Центральному парку Луцька
У департаменті житлово-комунального господарства Луцької міської ради у червні Суспільному відмовилися надати коментар щодо очистки річки Стир від рослинності, тому Суспільне звернулося до відомства із інформаційним запитом.
У відповіді на інформаційний запит, який надійшов 1 липня, у департаменті ЖКГ повідомили, що спеціалісти визначають обʼєми виконання робіт, формують дефектний акт, відповідно до якого будуть визначати договірну ціну вартості виконання робіт. За результатами підрахунків вартості робіт з очищення дна річки Стир механічним методом роботи передбачали виконати в липні 2026 року. Проте роботи досі не виконані.
5 серпня начальник відділу міського департаменту житлово-комунального господарства Іван Козак розповів Суспільному, чому річка Стир та пляж досі нерозчищені.
«Ніхто наших планів не відміняв, в міру певних обставин вони трохи відтерміновуються — водія забрали на службу. Трошки відтермінували ми ці види робіт. Але це обов'язково буде проведено. На цьому тижні ми це питання закриємо», — сказав Іван Козак.
З його слів, на розчищення одного берега річки Стир протяжністю 80 метрів, що знаходиться біля центрального пляжу у Луцьку, передбачені з міського бюджету 76 тисяч гривень. Інший берег — відноситься до Боратинської громади.
Чому у річці Стир побільшало водоростей
Обміління та заростання річок — характерне явище для літнього періоду, каже заступник начальника Регіонального офісу водних ресурсів Волині Мирослав Михайловський. З його слів, таку ситуацію водогосподарники спостерігають в різних водоймах області.
Основними причинами є наслідки зміни клімату, тривалі періоди без опадів, високі температури повітря, зменшення природнього накопичення води, осушення окремих території та поступова зміна гідрологічного режиму, каже Мирослав Михайловський.
З його слів, згідно інформації про кількість опадів у Волинській області в 2026 році за І півріччя в середньому випало 176 мм опадів, при нормі 295 мм, що становить 60%. За липень в Луцьку випало 58 мм, при нормі 92 мм.
Зарості очерету та водної рослинності затягують плесо Стиру, в такому випадку потрібно механічне очищення дна, говорить Мирослав Михайловський.
У місцях, де багато водної рослинності, купатися заборонено
У місцях, де багато водної рослинності, на центральному пляжі Луцька купатися заборонено, каже рятувальник Микола Шкабура, який щодня з 10:00 до 20:00 чергує тут.
«Через водорості рятувальники втрачають час, коли пливуть на допомогу людям. Біля берега є водорості, це також незручно, бо якраз, коли пливла мама з сином, мені прийшлося пригати і пробиратися через ті водорості, тоді я зловив того сина», — каже Микола Шкабура.
Відпочивальник Василь переїхав до Луцька з Краматорська шість років тому. Каже, що вперше цього року не купався в Стиру.
«Я ходжу сюди постійно шостий рік, на цьому місці я шостий рік загоряю. Ростуть порослі — це не добра вода, це — погана вода, того я тут не купаюсь», — каже чоловік.
Місцевий житель Петро Марчук розповів, що виріс на мікрорайоні «Красне», у Стирі навчився плавати, 65 років тоді глибина водойми була понад 10 метрів, а перепливти річку — вважалось героїзмом.
«Душа болить за цю річку Стир. Це була чиста річка, з гарними берегами, з гарним дном. Зараз річка просто гине. Дивишся, Стир переплигнути вже можна. Заростають берега», — розповідає Петро Марчук.
Офіційно купальний сезон на Волині завершиться 31 серпня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це відпочивальники скаржились ще наприкінці червня. Станом на 5 серпня ситуація не змінилась.
Чому досі нерозчищений від водоростей пляж у Центральному парку Луцька
У департаменті житлово-комунального господарства Луцької міської ради у червні Суспільному відмовилися надати коментар щодо очистки річки Стир від рослинності, тому Суспільне звернулося до відомства із інформаційним запитом.
У відповіді на інформаційний запит, який надійшов 1 липня, у департаменті ЖКГ повідомили, що спеціалісти визначають обʼєми виконання робіт, формують дефектний акт, відповідно до якого будуть визначати договірну ціну вартості виконання робіт. За результатами підрахунків вартості робіт з очищення дна річки Стир механічним методом роботи передбачали виконати в липні 2026 року. Проте роботи досі не виконані.
5 серпня начальник відділу міського департаменту житлово-комунального господарства Іван Козак розповів Суспільному, чому річка Стир та пляж досі нерозчищені.
«Ніхто наших планів не відміняв, в міру певних обставин вони трохи відтерміновуються — водія забрали на службу. Трошки відтермінували ми ці види робіт. Але це обов'язково буде проведено. На цьому тижні ми це питання закриємо», — сказав Іван Козак.
З його слів, на розчищення одного берега річки Стир протяжністю 80 метрів, що знаходиться біля центрального пляжу у Луцьку, передбачені з міського бюджету 76 тисяч гривень. Інший берег — відноситься до Боратинської громади.
Чому у річці Стир побільшало водоростей
Обміління та заростання річок — характерне явище для літнього періоду, каже заступник начальника Регіонального офісу водних ресурсів Волині Мирослав Михайловський. З його слів, таку ситуацію водогосподарники спостерігають в різних водоймах області.
Основними причинами є наслідки зміни клімату, тривалі періоди без опадів, високі температури повітря, зменшення природнього накопичення води, осушення окремих території та поступова зміна гідрологічного режиму, каже Мирослав Михайловський.
З його слів, згідно інформації про кількість опадів у Волинській області в 2026 році за І півріччя в середньому випало 176 мм опадів, при нормі 295 мм, що становить 60%. За липень в Луцьку випало 58 мм, при нормі 92 мм.
Зарості очерету та водної рослинності затягують плесо Стиру, в такому випадку потрібно механічне очищення дна, говорить Мирослав Михайловський.
У місцях, де багато водної рослинності, купатися заборонено
У місцях, де багато водної рослинності, на центральному пляжі Луцька купатися заборонено, каже рятувальник Микола Шкабура, який щодня з 10:00 до 20:00 чергує тут.
«Через водорості рятувальники втрачають час, коли пливуть на допомогу людям. Біля берега є водорості, це також незручно, бо якраз, коли пливла мама з сином, мені прийшлося пригати і пробиратися через ті водорості, тоді я зловив того сина», — каже Микола Шкабура.
Відпочивальник Василь переїхав до Луцька з Краматорська шість років тому. Каже, що вперше цього року не купався в Стиру.
«Я ходжу сюди постійно шостий рік, на цьому місці я шостий рік загоряю. Ростуть порослі — це не добра вода, це — погана вода, того я тут не купаюсь», — каже чоловік.
Місцевий житель Петро Марчук розповів, що виріс на мікрорайоні «Красне», у Стирі навчився плавати, 65 років тоді глибина водойми була понад 10 метрів, а перепливти річку — вважалось героїзмом.
«Душа болить за цю річку Стир. Це була чиста річка, з гарними берегами, з гарним дном. Зараз річка просто гине. Дивишся, Стир переплигнути вже можна. Заростають берега», — розповідає Петро Марчук.
Офіційно купальний сезон на Волині завершиться 31 серпня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Росія знищила головний склад ROZETKA у день 21-річчя компанії
Сьогодні, 11:10
Водорослі та очерет на пляжі: коли розчистять річку Стир у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 10:33
На Волині неповнолітня водійка авто з'їхала в кювет
Сьогодні, 10:00