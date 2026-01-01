Водорослі та очерет на пляжі: коли розчистять річку Стир у Луцьку. ВІДЕО

Водорослі та очерет на пляжі: коли розчистять річку Стир у Луцьку. ВІДЕО
Берег річки Стир на пляжі у Центральному парку поріс водоростями та очеретом, дно замулилось та знизився рівень води.

Про це відпочивальники скаржились ще наприкінці червня. Станом на 5 серпня ситуація не змінилась.

Чому досі нерозчищений від водоростей пляж у Центральному парку Луцька

У департаменті житлово-комунального господарства Луцької міської ради у червні Суспільному відмовилися надати коментар щодо очистки річки Стир від рослинності, тому Суспільне звернулося до відомства із інформаційним запитом.

У відповіді на інформаційний запит, який надійшов 1 липня, у департаменті ЖКГ повідомили, що спеціалісти визначають обʼєми виконання робіт, формують дефектний акт, відповідно до якого будуть визначати договірну ціну вартості виконання робіт. За результатами підрахунків вартості робіт з очищення дна річки Стир механічним методом роботи передбачали виконати в липні 2026 року. Проте роботи досі не виконані.

5 серпня начальник відділу міського департаменту житлово-комунального господарства Іван Козак розповів Суспільному, чому річка Стир та пляж досі нерозчищені.

«Ніхто наших планів не відміняв, в міру певних обставин вони трохи відтерміновуються — водія забрали на службу. Трошки відтермінували ми ці види робіт. Але це обов'язково буде проведено. На цьому тижні ми це питання закриємо», — сказав Іван Козак.

З його слів, на розчищення одного берега річки Стир протяжністю 80 метрів, що знаходиться біля центрального пляжу у Луцьку, передбачені з міського бюджету 76 тисяч гривень. Інший берег — відноситься до Боратинської громади.

Чому у річці Стир побільшало водоростей

Обміління та заростання річок — характерне явище для літнього періоду, каже заступник начальника Регіонального офісу водних ресурсів Волині Мирослав Михайловський. З його слів, таку ситуацію водогосподарники спостерігають в різних водоймах області.
Водорослі та очерет на пляжі: коли розчистять річку Стир у Луцьку. ВІДЕО

Основними причинами є наслідки зміни клімату, тривалі періоди без опадів, високі температури повітря, зменшення природнього накопичення води, осушення окремих території та поступова зміна гідрологічного режиму, каже Мирослав Михайловський.

З його слів, згідно інформації про кількість опадів у Волинській області в 2026 році за І півріччя в середньому випало 176 мм опадів, при нормі 295 мм, що становить 60%. За липень в Луцьку випало 58 мм, при нормі 92 мм.

Зарості очерету та водної рослинності затягують плесо Стиру, в такому випадку потрібно механічне очищення дна, говорить Мирослав Михайловський.

У місцях, де багато водної рослинності, купатися заборонено

У місцях, де багато водної рослинності, на центральному пляжі Луцька купатися заборонено, каже рятувальник Микола Шкабура, який щодня з 10:00 до 20:00 чергує тут.

«Через водорості рятувальники втрачають час, коли пливуть на допомогу людям. Біля берега є водорості, це також незручно, бо якраз, коли пливла мама з сином, мені прийшлося пригати і пробиратися через ті водорості, тоді я зловив того сина», — каже Микола Шкабура.

Відпочивальник Василь переїхав до Луцька з Краматорська шість років тому. Каже, що вперше цього року не купався в Стиру.

«Я ходжу сюди постійно шостий рік, на цьому місці я шостий рік загоряю. Ростуть порослі — це не добра вода, це — погана вода, того я тут не купаюсь», — каже чоловік.

Місцевий житель Петро Марчук розповів, що виріс на мікрорайоні «Красне», у Стирі навчився плавати, 65 років тоді глибина водойми була понад 10 метрів, а перепливти річку — вважалось героїзмом.

«Душа болить за цю річку Стир. Це була чиста річка, з гарними берегами, з гарним дном. Зараз річка просто гине. Дивишся, Стир переплигнути вже можна. Заростають берега», — розповідає Петро Марчук.

Офіційно купальний сезон на Волині завершиться 31 серпня.

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Теги: Луцьк, Стир, водорослі
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