Водорослі та очерет на пляжі: коли розчистять річку Стир у Луцьку. ВІДЕО





Про це відпочивальники скаржились ще наприкінці червня. Станом на 5 серпня ситуація не змінилась.



Чому досі нерозчищений від водоростей пляж у Центральному парку Луцька



У департаменті житлово-комунального господарства Луцької міської ради у червні



У відповіді на інформаційний запит, який надійшов 1 липня, у департаменті ЖКГ повідомили, що спеціалісти визначають обʼєми виконання робіт, формують дефектний акт, відповідно до якого будуть визначати договірну ціну вартості виконання робіт. За результатами підрахунків вартості робіт з очищення дна річки Стир механічним методом роботи передбачали виконати в липні 2026 року. Проте роботи досі не виконані.



5 серпня начальник відділу міського департаменту житлово-комунального господарства Іван Козак розповів Суспільному, чому річка Стир та пляж досі нерозчищені.



«Ніхто наших планів не відміняв, в міру певних обставин вони трохи відтерміновуються — водія забрали на службу. Трошки відтермінували ми ці види робіт. Але це обов'язково буде проведено. На цьому тижні ми це питання закриємо», — сказав Іван Козак.



З його слів, на розчищення одного берега річки Стир протяжністю 80 метрів, що знаходиться біля центрального пляжу у Луцьку, передбачені з міського бюджету 76 тисяч гривень. Інший берег — відноситься до Боратинської громади.



Чому у річці Стир побільшало водоростей



Обміління та заростання річок — характерне явище для літнього періоду, каже заступник начальника Регіонального офісу водних ресурсів Волині Мирослав Михайловський. З його слів, таку ситуацію водогосподарники спостерігають в різних водоймах області.



Основними причинами є наслідки зміни клімату, тривалі періоди без опадів, високі температури повітря, зменшення природнього накопичення води, осушення окремих території та поступова зміна гідрологічного режиму, каже Мирослав Михайловський.



З його слів, згідно інформації про кількість опадів у Волинській області в 2026 році за І півріччя в середньому випало 176 мм опадів, при нормі 295 мм, що становить 60%. За липень в Луцьку випало 58 мм, при нормі 92 мм.



Зарості очерету та водної рослинності затягують плесо Стиру, в такому випадку потрібно механічне очищення дна, говорить Мирослав Михайловський.



У місцях, де багато водної рослинності, купатися заборонено



У місцях, де багато водної рослинності, на центральному пляжі Луцька купатися заборонено, каже рятувальник Микола Шкабура, який щодня з 10:00 до 20:00 чергує тут.



«Через водорості рятувальники втрачають час, коли пливуть на допомогу людям. Біля берега є водорості, це також незручно, бо якраз, коли пливла мама з сином, мені прийшлося пригати і пробиратися через ті водорості, тоді я зловив того сина», — каже Микола Шкабура.



Відпочивальник Василь переїхав до Луцька з Краматорська шість років тому. Каже, що вперше цього року не купався в Стиру.



«Я ходжу сюди постійно шостий рік, на цьому місці я шостий рік загоряю. Ростуть порослі — це не добра вода, це — погана вода, того я тут не купаюсь», — каже чоловік.



Місцевий житель Петро Марчук розповів, що виріс на мікрорайоні «Красне», у Стирі навчився плавати, 65 років тоді глибина водойми була понад 10 метрів, а перепливти річку — вважалось героїзмом.



«Душа болить за цю річку Стир. Це була чиста річка, з гарними берегами, з гарним дном. Зараз річка просто гине. Дивишся, Стир переплигнути вже можна. Заростають берега», — розповідає Петро Марчук.



Офіційно купальний сезон на Волині завершиться 31 серпня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Берег річки Стир на пляжі у Центральному парку поріс водоростями та очеретом, дно замулилось та знизився рівень води.Про це відпочивальники скаржились ще наприкінці червня. Станом на 5 серпня ситуація не змінилась.У департаменті житлово-комунального господарства Луцької міської ради у червні Суспільному відмовилися надати коментар щодо очистки річки Стир від рослинності, тому Суспільне звернулося до відомства із інформаційним запитом.У відповіді на інформаційний запит, який надійшов 1 липня, у департаменті ЖКГ повідомили, що спеціалісти визначають обʼєми виконання робіт, формують дефектний акт, відповідно до якого будуть визначати договірну ціну вартості виконання робіт. За результатами підрахунків вартості робіт з очищення дна річки Стир механічним методом роботи передбачали виконати в липні 2026 року. Проте роботи досі не виконані.5 серпня начальник відділу міського департаменту житлово-комунального господарства Іван Козак розповів Суспільному, чому річка Стир та пляж досі нерозчищені.«Ніхто наших планів не відміняв, в міру певних обставин вони трохи відтерміновуються — водія забрали на службу. Трошки відтермінували ми ці види робіт. Але це обов'язково буде проведено. На цьому тижні ми це питання закриємо», — сказавЗ його слів, на розчищення одного берега річки Стир протяжністю 80 метрів, що знаходиться біля центрального пляжу у Луцьку, передбачені з міського бюджету 76 тисяч гривень. Інший берег — відноситься до Боратинської громади.Обміління та заростання річок — характерне явище для літнього періоду, каже заступник начальника Регіонального офісу водних ресурсів Волині. З його слів, таку ситуацію водогосподарники спостерігають в різних водоймах області.Основними причинами є наслідки зміни клімату, тривалі періоди без опадів, високі температури повітря, зменшення природнього накопичення води, осушення окремих території та поступова зміна гідрологічного режиму, каже Мирослав Михайловський.З його слів, згідно інформації про кількість опадів у Волинській області в 2026 році за І півріччя в середньому випало 176 мм опадів, при нормі 295 мм, що становить 60%. За липень в Луцьку випало 58 мм, при нормі 92 мм.Зарості очерету та водної рослинності затягують плесо Стиру, в такому випадку потрібно механічне очищення дна, говорить Мирослав Михайловський.У місцях, де багато водної рослинності, на центральному пляжі Луцька купатися заборонено, каже рятувальник Микола Шкабура, який щодня з 10:00 до 20:00 чергує тут.«Через водорості рятувальники втрачають час, коли пливуть на допомогу людям. Біля берега є водорості, це також незручно, бо якраз, коли пливла мама з сином, мені прийшлося пригати і пробиратися через ті водорості, тоді я зловив того сина», — кажеВідпочивальник Василь переїхав до Луцька з Краматорська шість років тому. Каже, що вперше цього року не купався в Стиру.«Я ходжу сюди постійно шостий рік, на цьому місці я шостий рік загоряю. Ростуть порослі — це не добра вода, це — погана вода, того я тут не купаюсь», — каже чоловік.Місцевий жительрозповів, що виріс на мікрорайоні «Красне», у Стирі навчився плавати, 65 років тоді глибина водойми була понад 10 метрів, а перепливти річку — вважалось героїзмом.«Душа болить за цю річку Стир. Це була чиста річка, з гарними берегами, з гарним дном. Зараз річка просто гине. Дивишся, Стир переплигнути вже можна. Заростають берега», — розповідає Петро Марчук.Офіційно купальний сезон на Волині завершиться 31 серпня.

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