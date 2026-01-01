На Волині неповнолітня водійка авто з'їхала в кювет

На Волині неповнолітня водійка авто з'їхала в кювет
На Волині неповнолітня сіла за кермо і втрапила в ДТП.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилась 4 серпня, близько 23 години, у Володимирі.

Дівчина, 2009 року народження, їхала на Mercedes-Benz GL 450 та не впоралась з керуванням, з’їхавши в кювет.

Внаслідок аварії ушкодження отримали як керманичка, так і пасажири транспортного засобу: дівчина 2009 року народження та троє хлопців (двоє 2008, один 2007 років народження). Всіх доставили в медзаклади району. Водійка твереза.
На Волині неповнолітня водійка авто з'їхала в кювет

На місці працювала слідчо-оперативна група поліції. Автомобіль помістили на арештмайданчик. Відомості за фактом ДТП будуть внесені в ЄРДР за ч.1 ст. 286 КК України.


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Теги: Волинь, ДТП
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