На Волині неповнолітня водійка авто з'їхала в кювет
Сьогодні, 10:00
На Волині неповнолітня сіла за кермо і втрапила в ДТП.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилась 4 серпня, близько 23 години, у Володимирі.
Дівчина, 2009 року народження, їхала на Mercedes-Benz GL 450 та не впоралась з керуванням, з’їхавши в кювет.
Внаслідок аварії ушкодження отримали як керманичка, так і пасажири транспортного засобу: дівчина 2009 року народження та троє хлопців (двоє 2008, один 2007 років народження). Всіх доставили в медзаклади району. Водійка твереза.
На місці працювала слідчо-оперативна група поліції. Автомобіль помістили на арештмайданчик. Відомості за фактом ДТП будуть внесені в ЄРДР за ч.1 ст. 286 КК України.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилась 4 серпня, близько 23 години, у Володимирі.
Дівчина, 2009 року народження, їхала на Mercedes-Benz GL 450 та не впоралась з керуванням, з’їхавши в кювет.
Внаслідок аварії ушкодження отримали як керманичка, так і пасажири транспортного засобу: дівчина 2009 року народження та троє хлопців (двоє 2008, один 2007 років народження). Всіх доставили в медзаклади району. Водійка твереза.
На місці працювала слідчо-оперативна група поліції. Автомобіль помістили на арештмайданчик. Відомості за фактом ДТП будуть внесені в ЄРДР за ч.1 ст. 286 КК України.
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