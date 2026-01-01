Росія знищила головний склад ROZETKA у день 21-річчя компанії





Про це повідомляє Ірини Чечоткіної у Фейсбуці.



Три ракети знищили головний склад ROZETKA



Ірина Чечоткіна розповіла, що по розподільчому центру компанії в Броварах вдарили три балістичні ракети.



"Ми відкрили розподільчий складський комплекс у Броварах на початку 2017 року. Він був найбільшим, найавтоматизованішим. Нашою гордістю. Тут ми обробляли понад 100 тисяч замовлень на день. Він не підлягає відновленню", - написала вона.



За її словами, сьогодні вона мала опублікувати зовсім інший допис - подяку клієнтам, партнерам і команді з нагоди 21-річчя компанії.



Співзасновниця ROZETKA зізналася, що вночі спостерігала, як горить справа всього її життя.



"ROZETKA працює. Дякую кожному, хто підтримує нас і хто зробить покупку сьогодні. Відчути, що ми не самі в цю мить, важливо, як ніколи", - додала вона.



Атака на Київ та область: наслідки



Цієї ночі, 5 серпня, росіяни вдарили по Києву балістикою та дронами, через що в кількох районах міста спалахнули пожежі на складах, в житлових будинках і на території нежитлової забудови. В Голосіївському районі стався витік аміаку.



На Київщині, за даними ДСНС, загинули 14 людей, ще близько 30 постраждали - масштабні пожежі складів охопили Бровари, Велику Димерку, Квітневе та Перемогу, а через удари по логістичних центрах призупинився рух Укрзалізниці.



Нагадаємо, ворог влучив і по сортувальному центру "Нової пошти" в Києві касетними боєприпасами - загинули троє людей, ще восьмеро отримали поранення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Компанія ROZETKA, яка мала сьогодні святкувати 21-річчя, через удар балістикою втратила свій найбільший склад.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост співзасновниці ROZETKAу Фейсбуці.Ірина Чечоткіна розповіла, що по розподільчому центру компанії в Броварах вдарили три балістичні ракети."Ми відкрили розподільчий складський комплекс у Броварах на початку 2017 року. Він був найбільшим, найавтоматизованішим. Нашою гордістю. Тут ми обробляли понад 100 тисяч замовлень на день. Він не підлягає відновленню", - написала вона.За її словами, сьогодні вона мала опублікувати зовсім інший допис - подяку клієнтам, партнерам і команді з нагоди 21-річчя компанії.Співзасновниця ROZETKA зізналася, що вночі спостерігала, як горить справа всього її життя."ROZETKA працює. Дякую кожному, хто підтримує нас і хто зробить покупку сьогодні. Відчути, що ми не самі в цю мить, важливо, як ніколи", - додала вона.Цієї ночі, 5 серпня, росіяни вдарили по Києву балістикою та дронами, через що в кількох районах міста спалахнули пожежі на складах, в житлових будинках і на території нежитлової забудови. В Голосіївському районі стався витік аміаку.На Київщині, за даними ДСНС, загинули 14 людей, ще близько 30 постраждали - масштабні пожежі складів охопили Бровари, Велику Димерку, Квітневе та Перемогу, а через удари по логістичних центрах призупинився рух Укрзалізниці.Нагадаємо, ворог влучив і по сортувальному центру "Нової пошти" в Києві касетними боєприпасами - загинули троє людей, ще восьмеро отримали поранення.

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