Шестеро працівників «Сільпо» загинули від російського удару цієї ночі

Шестеро працівників «Сільпо» загинули від російського удару цієї ночі
Шестеро працівників розподільчих центрів "Сільпо" загинули внаслідок російського удару вночі 5 серпня.

Як передає Укрінформ, про це ідеться на сторінці мережі супермаркетів "Сільпо" у Фейсбуці.

"Унаслідок сьогоднішнього російського обстрілу виникли пожежі на двох наших розподільчих центрах. За останніми даними, шестеро працівників загинули. Інформація про кількість постраждалих ще уточнюється", - ідеться в повідомленні.

"Це невимовна втрата для всіх нас. Ми постійно на зв’язку з близькими потерпілих і готові надати всю необхідну допомогу", - додали в компанії.

Нагадаємо, що у Києві та Київській області 17 людей загинули та 44 постраждали внаслідок масованого російського удару вночі 5 серпня.

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Теги: Росія, війна
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