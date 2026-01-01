Шестеро працівників «Сільпо» загинули від російського удару цієї ночі





Як передає



"Унаслідок сьогоднішнього російського обстрілу виникли пожежі на двох наших розподільчих центрах. За останніми даними, шестеро працівників загинули. Інформація про кількість постраждалих ще уточнюється", - ідеться в повідомленні.



"Це невимовна втрата для всіх нас. Ми постійно на зв’язку з близькими потерпілих і готові надати всю необхідну допомогу", - додали в компанії.



Нагадаємо, що у Києві та Київській області 17 людей загинули та 44 постраждали внаслідок масованого російського удару вночі 5 серпня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Шестеро працівників розподільчих центрів "Сільпо" загинули внаслідок російського удару вночі 5 серпня.Як передає Укрінформ , про це ідеться на сторінці мережі супермаркетів "Сільпо" у Фейсбуці."Унаслідок сьогоднішнього російського обстрілу виникли пожежі на двох наших розподільчих центрах. За останніми даними, шестеро працівників загинули. Інформація про кількість постраждалих ще уточнюється", - ідеться в повідомленні."Це невимовна втрата для всіх нас. Ми постійно на зв’язку з близькими потерпілих і готові надати всю необхідну допомогу", - додали в компанії.Нагадаємо, що у Києві та Київській області 17 людей загинули та 44 постраждали внаслідок масованого російського удару вночі 5 серпня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію