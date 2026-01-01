Росія вдарила 28 балістичними і протикорабельними ракетами: жодну не збили

Росія вдарила 28 балістичними і протикорабельними ракетами: жодну не збили
У ніч проти 5 серпня під час масованого обстрілу росіяни атакували Україну 143 засобами повітряного нападу, з яких 24 — балістичні ракети. Українська протиповітряна оборона збила 98 дронів.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Так, вночі росіяни запустили:

4 протикорабельні ракети «Циркон»/«Онікс» із Курської та Ростовської областей;

24 балістичні ракети «Іскандер-М» із Брянської та Курської областей;
115 ударних БпЛА — Shahed, «Гербера», «Італмас», «Пародія».

Як зазначається, основним ударом була Київська область. Нагадаємо, там внаслідок атаки окупантів 14 людей загинули, ще щонайменше 22 постраждали.

Українські сили ППО відбили 98 БпЛА і не змогли збити жодної балістичної ракети.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Андрій Разумовський очолив Луцьку міську раду
У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині неповнолітня водійка авто з'їхала в кювет
Сьогодні, 10:00
Росія вдарила 28 балістичними і протикорабельними ракетами: жодну не збили
Сьогодні, 09:23
У Київській області за ніч Росія вбила 14 людей: зокрема – на залізниці
Сьогодні, 09:14
Як живе 104-річна довгожителька з Волині: подробиці
Сьогодні, 08:20
Посилки з AliExpress та Amazon здорожчають: як зміняться правила оподаткування
Сьогодні, 07:15
Медіа
відео
1/8