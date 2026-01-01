Росія вдарила 28 балістичними і протикорабельними ракетами: жодну не збили
Сьогодні, 09:23
У ніч проти 5 серпня під час масованого обстрілу росіяни атакували Україну 143 засобами повітряного нападу, з яких 24 — балістичні ракети. Українська протиповітряна оборона збила 98 дронів.
Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Так, вночі росіяни запустили:
4 протикорабельні ракети «Циркон»/«Онікс» із Курської та Ростовської областей;
24 балістичні ракети «Іскандер-М» із Брянської та Курської областей;
115 ударних БпЛА — Shahed, «Гербера», «Італмас», «Пародія».
Як зазначається, основним ударом була Київська область. Нагадаємо, там внаслідок атаки окупантів 14 людей загинули, ще щонайменше 22 постраждали.
Українські сили ППО відбили 98 БпЛА і не змогли збити жодної балістичної ракети.
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Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Так, вночі росіяни запустили:
4 протикорабельні ракети «Циркон»/«Онікс» із Курської та Ростовської областей;
24 балістичні ракети «Іскандер-М» із Брянської та Курської областей;
115 ударних БпЛА — Shahed, «Гербера», «Італмас», «Пародія».
Як зазначається, основним ударом була Київська область. Нагадаємо, там внаслідок атаки окупантів 14 людей загинули, ще щонайменше 22 постраждали.
Українські сили ППО відбили 98 БпЛА і не змогли збити жодної балістичної ракети.
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