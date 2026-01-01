Як живе 104-річна довгожителька з Волині: подробиці

Як живе 104-річна довгожителька з Волині: подробиці
Надія Ярмолюк із села Кухарі на Волині зустріла 104-ий день народження. Жінка, попри вік, має добру пам'ять та ділиться історіями про своє життя з внуками та правнуками. А ще не полишає господарство: любить годувати курей, качок і свиней.

Суспільному довгожителька зізналася: ніколи не думала, що доживе до такого віку.

«Посадила дитину в розорі, а сама працювала»

З чоловіком Петром, старшим на 7 років, Надія Ярмолюк познайомилася та одружилася перед Другою світовою війною. З фронту він прийшов пораненим.

У родині народилося четверо синів. Щоб прогодувати сім'ю, чоловік працював на фермі, Надія Гордіївна трудилася в полі.

«О, а ті діти, як породилися, та й ні садіка немає, немає кому глядіти, — пригадує волинянка. — Посадила в розорі дитину, а сама працювала».

Кожен день починає і завершує молитвою

Чоловік Надії Ярмолюк помер майже 60 років тому. Поховала двох синів. Кожен ранок і вечір — молитва і подяка Богу. Але зараз, зізнається, підводить пам'ять.

«Молюся. І заблуджу. І вертаюся назад, — каже довгожителька. — Раз піду «Отче наш» добре, а раз вже зблуджу».

Надія Ярмолюк живе з внучкою. У свої 104 бабуся жвава, енергійна, ходить сама, щоправда з палицею.

У Надії Ярмолюк — 8 внуків, 14 правнуків і 8 праправнуків.

Секрет довголіття

77-річний син Олексій тішиться, що мама, попри нелегку долю, дожила до 104 років.

«Вона оцей останній рік вже трошечки здає тако, стала недочувати, — говорить Олексій Ярмолюк. — Неї тато прожив 96 років, тьотка прожила 102 роки. Видно, йде по родству таке».

Раніше з сином жінка любила співати давні українські пісні. Зізнається: вже забулася слова і не до співу зараз.

«Не раз мама каже: ой, як важко, важко. Видно, Бог забувся про мене, що мені смерті не дає. І от вона плаче, і я так само», — розповідає син довгожительки».

За словами Велицького сільського голови Віктора Ковальчука, 104-річна Надія Ярмолюк — найстарша жителька громади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: довгожителька, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Андрій Разумовський очолив Луцьку міську раду
У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як живе 104-річна довгожителька з Волині: подробиці
Сьогодні, 08:20
Посилки з AliExpress та Amazon здорожчають: як зміняться правила оподаткування
Сьогодні, 07:15
Фітофтора на помідорах: помилка, через яку можна втратити врожай
Сьогодні, 05:17
Долар і євро подешевшали: курс валют НБУ на 5 серпня
Сьогодні, 03:11
Чи очікувати магнітні бурі 5 серпня: прогноз
Сьогодні, 01:30
Медіа
відео
1/8