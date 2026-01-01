Посилки з AliExpress та Amazon здорожчають: як зміняться правила оподаткування

Посилки з AliExpress та Amazon здорожчають: як зміняться правила оподаткування
Кабінет міністрів України подав до Верховної Ради законопроєкт №15460, який суттєво змінює правила оподаткування товарів, що замовляються з іноземних маркетплейсів. Метою документа є гармонізація українського законодавства із податковими нормами Європейського Союзу.

Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає пресслужба ВР у Telegram, пише ТСН.

Ключовою зміною є скасування пільги, яка звільняла від сплати податку на додану вартість (ПДВ) міжнародні поштові та експрес-відправлення вартістю до 150 євро. У разі ухвалення документа ПДВ нараховуватиметься на більшість товарів із закордонних інтернет-магазинів незалежно від їхньої вартості.

Водночас урядова ініціатива зберігає пільгові умови для некомерційних відправлень. Звичайні приватні подарунки від фізичних осіб, вартість яких не перевищує 45 євро і які надсилаються безоплатно, як і раніше, не підлягатимуть оподаткуванню.

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Теги: посилки, оподаткування
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