Фітофтора на помідорах: помилка, через яку можна втратити врожай





Що робити при перших ознаках



Перші кроки мають бути санітарними, а не експериментальними. Сильно уражений матеріал варто обережно видалити з посадки, щоб не залишати його на грядці.



Далі варто:



поливати рослини під корінь, не змочуючи листя;



забезпечити провітрювання та не створювати зайвої вологості навколо кущів;



оглядати сусідні кущі, особливо після теплої дощової погоди;



якщо ознаки швидко поширюються або їх важко відрізнити від іншої проблеми.



Чого не варто робити з помідорами



Не використовуйте рецепти із сіллю, йодом, кефіром, дріжджами чи гірчицею як доведене лікування фітофтори.



Не змішуйте препарати й не застосовуйте засоби «на око». Якщо для конкретної ситуації потрібен дозволений якийсь засіб, використовуйте його лише за актуальною етикеткою з указаними культурою, нормою, способом застосування та строком очікування.



Як зменшити ризик у наступному сезоні



Після завершення вирощування не залишайте уражений рослинний матеріал на грядці. Також важливо не повертати томати на те саме місце щороку: сівозміна для помідорів допомагає зменшити кількість хвороб у ґрунті.



Для профілактики підтримуйте сухість листя, поливайте під корінь і залишайте між рослинами достатньо місця для руху повітря. Стійкіші сорти можуть зменшити ризик, але не означають повного імунітету, тому огляд кущів після дощів має бути обовʼязковим.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Фітофтора, або пізня гниль, уражає листя й плоди томатів, спричиняючи відмирання тканин і гниття врожаю. За даними Королівського садівничого товариства Великої Британії (RHS), хвороба найчастіше поширюється за теплої вологої погоди, пише ТСН Перші кроки мають бути санітарними, а не експериментальними. Сильно уражений матеріал варто обережно видалити з посадки, щоб не залишати його на грядці.Далі варто:поливати рослини під корінь, не змочуючи листя;забезпечити провітрювання та не створювати зайвої вологості навколо кущів;оглядати сусідні кущі, особливо після теплої дощової погоди;якщо ознаки швидко поширюються або їх важко відрізнити від іншої проблеми.Не використовуйте рецепти із сіллю, йодом, кефіром, дріжджами чи гірчицею як доведене лікування фітофтори.Не змішуйте препарати й не застосовуйте засоби «на око». Якщо для конкретної ситуації потрібен дозволений якийсь засіб, використовуйте його лише за актуальною етикеткою з указаними культурою, нормою, способом застосування та строком очікування.Після завершення вирощування не залишайте уражений рослинний матеріал на грядці. Також важливо не повертати томати на те саме місце щороку: сівозміна для помідорів допомагає зменшити кількість хвороб у ґрунті.Для профілактики підтримуйте сухість листя, поливайте під корінь і залишайте між рослинами достатньо місця для руху повітря. Стійкіші сорти можуть зменшити ризик, але не означають повного імунітету, тому огляд кущів після дощів має бути обовʼязковим.

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