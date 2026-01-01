5 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні, 5 серпня, день народження святкує професор, завідувач Волинського обласного центру серцево-судинної патології та тромболізу Луцької міської клінічної лікарні Андрій Ягенський (на фото).
У цей день народилися радіоведуча Яся Рамська, колишній депутат Луцької міської ради Василь Гриб та крайовий отаман Українського козацтва Микола Пасаман.
Також 5 серпня святкується день народження колишнього голови Волинської облдержадміністрації Олександра Савченка .
Вітаємо їх, а також іменинників, тих, які мають імена - Юхим, Іван, Марія, Дарина, Христина.
Зичимо всьому миру, щастя, міцного здоров'я, злагоди й достатку!
5 серпня в Україні і світі проводять Міжнародний день світлофора. Це свято присвячене важливості світлофорів у забезпеченні безпеки дорожнього руху. Перший світлофор встановлений 10 грудня 1868 року в Лондоні, біля будівлі Британського парламенту. Він мав два семафорних крила і керувався вручну. Сучасний автоматичний світлофор з'явився 5 серпня 1914 року в американському місті Клівленд. Він червоний і зелений сигнали та видавав звуковий сигнал при перемиканні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
У цей день народилися радіоведуча Яся Рамська, колишній депутат Луцької міської ради Василь Гриб та крайовий отаман Українського козацтва Микола Пасаман.
Також 5 серпня святкується день народження колишнього голови Волинської облдержадміністрації Олександра Савченка .
Вітаємо їх, а також іменинників, тих, які мають імена - Юхим, Іван, Марія, Дарина, Христина.
Зичимо всьому миру, щастя, міцного здоров'я, злагоди й достатку!
5 серпня в Україні і світі проводять Міжнародний день світлофора. Це свято присвячене важливості світлофорів у забезпеченні безпеки дорожнього руху. Перший світлофор встановлений 10 грудня 1868 року в Лондоні, біля будівлі Британського парламенту. Він мав два семафорних крила і керувався вручну. Сучасний автоматичний світлофор з'явився 5 серпня 1914 року в американському місті Клівленд. Він червоний і зелений сигнали та видавав звуковий сигнал при перемиканні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
5 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Росіяни знищили склад шоколаду Millennium у Дніпрі
04 серпня, 23:19
ВАКС виніс вирок фігуранту справи про контрабанду через Волинську митницю на пів мільярда гривень
04 серпня, 22:43
У Камінь-Каширському районі призначили нового очільника поліції
04 серпня, 22:12